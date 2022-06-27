經多所學校師長和編審團隊歷時3年的努力，「家鄉100問」今正式發展問市，未來將是嘉義縣小四生必讀教材。（呂妍庭攝）

今「家鄉100問」發表會以｢遠距教學＋現場教學｣的混成教學模式，與100多位學生線上互動。（呂妍庭攝）

經多所學校師長和編審團隊歷時3年的努力，「家鄉100問」今正式發展問市，未來將是嘉義縣小四生必讀教材。（呂妍庭攝）

為讓嘉義仔囝了解自己的家鄉，深化對家鄉的情感連結，嘉義縣長翁章梁上任後提出編擬18鄉鎮「家鄉100問」鄉土教材構想，經多所學校師長和編審團隊歷時3年的努力，「家鄉100問」今正式發展問市，未來將是全縣小四生必讀教材。

翁章梁說，由18鄉鎮市教育人員共同編纂的「家鄉100問」終於在6月編製完成，這套以18鄉鎮市的本土教材堪稱全台首創，不但學生要讀，縣長也要看，至於選擇以問答方式呈現，是想以大家熟悉的方式聚焦，達到教育效果，未來會融入各校鄉土及戶外教育等課程進行在地化教學。

翁章梁說，全球化趨勢下，儘管嘉義的孩子未來可能會在紐約、巴黎等不同國家生活，期待透過本土教育、家鄉100問，讓孩子對嘉義縣充滿印象，更對嘉義充滿情感，並強調這是一群人共同完成一件事，更是讓小朋友充滿記憶情感的事，未來可針對版本持續修正，再發行二版、三版，甚至四版。

編審委員李榮善也說，歷經不斷修改過程，所有參與的校長、老師們都花了很大的心力才完成這套教材，「本土化就是國際化、全球化」，接下來就是以好的教學方式教給孩子，教育工作正要開始！

教育處指出，18本「家鄉100問」動員全縣所有國中小教師投入問答文字及圖片編輯，幾乎每一位參與教師都必須針對各鄉鎮市的風土民情、歷史沿革、自然景觀、人文地理、宗教禮俗及在地美食等特色進行實地探索，同時訪談地方耆老、文史工作者，以深入探究家鄉在地文化的來龍去脈。

教育處長李美華說，透過這套教材啟動各國小鄉土教育課程實踐，融入各校校訂課程，以該鄉鎮的家鄉100問教材為基礎，提供各校師生於鄉土戶外踏查的運用，教育處教發科亦於111學年度規畫系列競賽活動及教師增能研習，期待深化學子對家鄉的情感認同。