《喜歡妳是妳》海報充滿春春浪漫與苦澀的氛圍。（華映提供）

《喜歡妳是妳》導演楊潮凱（左）和吳詠珊是大學同學。（華映提供）

香港電影《喜歡妳是妳》由香港新生代導演吳詠珊及楊潮凱執導，並邀請新生代演員談善言和楊偲泳主演，是香港少見的青春校園題材，電影中唯美的女女戀情，充滿話題，獲得2021年香港亞洲電影節觀眾票選第一名，也獲得多國影展邀約。

故事聚焦兩個女生在青少年時期與同性間發生的似友情又似愛情的青春長成故事，風格清新、畫面唯美，是香港近年少見的LGBTQ（非異性戀的社群統稱）電影，獲得多國影展邀約，並接連在2021年的香港亞洲電影節、日本大阪電影節及澳洲的Mardi Gras Film Festival都獲得觀眾票選獎的肯定。

吳詠珊和楊潮凱是大學同學，畢業後各有不同發展，其中，楊潮凱多半在幕前演出，是香港電視台TVBS簽約演員，他表示當年看了九把刀執導的《那些年，我們一起追的女孩》啟蒙，下定決心想拍出1部屬於香港的青春愛情作品。

直到好友吳詠珊成立了製作公司，兩人決定合作終於讓夢想實現，他特別在個人社群分享了這段心情，獲得九把刀本人的打氣留言，希望彼此一起加油，讓他直呼感動立刻秒回：「超感動，謝謝導演本尊留言！很想跟你說，我就是當年看完《那些年》，才決定拍1部屬於香港的青春片，謝謝你，謝謝你在我青春裡出現。另外，我會買票支持《月老》！祝票房大賣！」