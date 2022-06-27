縣府投入2億在竹北市和芎林鄉打造22座特色公 園後，湖口鄉也將有首座特色公園，7月9日將在湖口鄉公五公園旁的中正村集會所舉辦「解謎湖口兒童工作坊」，讓小朋友參與「自己的遊戲場自己設計！」

縣長楊文科說，湖口鄉公五公園將依公民參與意見規畫設計改造成特色公園，以共融自然遊戲場為設計概念，舉辦兒童工作坊，希望傾聽湖口孩子的聲音，讓孩子一同參與成為公園設計師！

「解謎湖口兒童工作坊」即日起開放報名，限額15位，將以湖口鄉2至12歲的小朋友優先，每位報名小朋友可由1至2位家長陪同，表達湖口想要什麼樣的遊戲場，後續並會舉辦地方說明會，讓湖口首座特色公園符合地方民眾休閒需求。報名請上https：／／reurl.cc／9GqlZa。

產發處表示，活動邀知名童書作家彭素華老師，透過集體創作過程，觀察孩子對遊戲的想像及想要的遊戲空間，沒有制式的計畫說明及嚴肅的政令宣導，只有跟孩子一起好好玩，一起來聽湖口故事，一起玩遊戲！

活動中將從湖口印象故事熱身介紹湖口特色，並在故事情境引導下，帶領孩童認識湖口揭開序幕，接著帶來湖口人文歷史、新竹工業區及湖口軍事基地三大特色打造的湖口特色闖關遊戲。

活動將引導孩子自己的遊戲場自己蓋，現場準備呼拉圈、紙箱、木條、輪胎、繩子等材料，讓小朋友利用這些材料一起動手改造闖關設施，讓關卡更好玩。

最後悄悄話時間，讓每個小孩在秘密基地說出印象最深刻的部分，帶出最能代表湖口的特色或最喜歡的遊戲設施類型。