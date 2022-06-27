國民黨立院黨團今開記者會，邀集疫苗受害陳情人視訊與會，陳述其在申請疫害補償的過程中，屢屢遭到政府在程序上不斷要求補件，縱使申請案件遭到否決，向法院提請行政訴訟，衛福部律師還向法院提出限制申請閱卷權利，國民黨立委批評讓原本疫害救濟的良善政策，變成冷血的惡法，實在可惡。

疫苗接種受害人陳仕津表示，去年5月6日因接種疫苗發生嚴重不良反應，從去年6月10日線上向疾管署申請不良反應受害救濟登錄，VICP去年11月審定他的情況和疫苗無關不予救濟。去年12月又提起訴願，直到今年3月，訴願委員會仍駁回，所有行政救濟程序耗時265天。

陳仕津指出，他受害至今418天，沒有任何VICP成員容許他和律師進一步提出陳述意見或補充文件，就認定他有慢性病潛在因素，和疫苗不良反應無關，行政院訴願委員會還莫須有加上患有高血壓，非常荒謬。只能透過法院救濟，希望還給疫苗受害者公道。

國民黨團總召曾銘宗表示，疫苗受害補償有法源依據，預防接種受害救濟基金也尚有2億3795萬元，經費沒問題相對充裕。但到6月15日為止，施打疫苗死亡高達1504人，危及生命有341人，家屬申請救濟過程中面臨很多困難，截至目前為止，僅審查610件，賠償金額僅3438萬元，絕大多受害者救濟無門。

曾銘宗指出，疫苗受害救濟申請手續非常繁複，常常被要求補件、補資料，審查時程太長，申請3到6個月沒有消息。此外，損害判定非常困難，在審查610件中，認定有相關只有32件，比例只有5.2％，國民黨團合理懷疑衛福部是否故意刁難？讓家屬得不到補償？國民黨團給予最嚴厲的譴責。

國民黨團首席副書記長李德維表示，今年一月到五月底，衛福部相關疫苗接種受害審議委員會，只召開9次會議，每次大概只能討論50個案件，到目前為止，一年最多審查1200件，現在申訴狀況已經超過8000件，這表示疫苗接種相關的救濟審議，耗費長久時間，若以這8000件審查速度，最後被審議到的人，可能要7、8年後，而這樣的速度，是否能對現在因打疫苗而受害民眾有所保障？

黨團副書記長謝衣鳳指出，根據衛福部新冠(COVID-19)疫苗接種後不良事件通報案件統計，從110年3月22日到111年6月15日，通報不良案件19762件，死亡案件1504人.其中嚴重不良案件達8305人，但這2年審議件數僅有610件。受到接種後不良反應人數有這麼多，預防接種受害救濟審議小組( VICP) 為何審議速度這麼慢？而且還不給申請疫苗救助的受害者有閱卷的權力？

曾銘宗要求蔡政府、蘇院長聽聽國民黨團意見，處理上疫害救濟上能不能更有人性些？更有溫度些？國民黨團具體主張：一、救濟程序從簡。二、救濟時程從速。三、損害判定從寬。四、賠償金額從高。