滬深兩市27日開高走高，滬指、創指盤中一度漲超1％，北向資金持續流入。概念股方面，旅遊、民航等疫後修復相關類股持續拉升，大消費相關類股走強，汽車產業鏈類股走高，券商股異動，總體而言，市場情緒已明顯改善，個股漲多跌少。截至27四午間收盤，滬指漲0.88％，報3,379.16點；深成指漲1.23％，報12,841.86點；創指漲0.57％，報2,840.63點。
從盤面上看，景點旅遊、煤炭、汽車相關類股漲幅居前。房地產、國防軍工、保險類股跌幅居前。
滬深兩市27日開高走高，滬指、創指盤中一度漲超1％，北向資金持續流入。概念股方面，旅遊、民航等疫後修復相關類股持續拉升，大消費相關類股走強，汽車產業鏈類股走高，券商股異動，總體而言，市場情緒已明顯改善，個股漲多跌少。截至27四午間收盤，滬指漲0.88％，報3,379.16點；深成指漲1.23％，報12,841.86點；創指漲0.57％，報2,840.63點。
從盤面上看，景點旅遊、煤炭、汽車相關類股漲幅居前。房地產、國防軍工、保險類股跌幅居前。
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