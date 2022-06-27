智伸科去年營收及獲利雙雙飆新高，27日股東會通過每股配現金5.0元，股息配發率47.76％。智伸科預期汽車零組件下半年出貨回升，電子、醫療及運動等事業訂單成長，看好下半年營運優於上半年。

智伸科近年，分散客戶佈局策略發酵，醫療、電子和運動等產業零件銷售量明顯增長，去年合併營收88.14億元，稅後淨利12.03億元、EPS達10.47元，營收、獲利皆創歷史新高。27日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案，通過配發每股現金股利新台幣5.0元，股息配發率47.76％。

智伸科強調，智伸科考量公司整體財務體質健全與營運資金充沛，盈餘分配連續八年採現金股利政策為主。去年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別達18.01％、9.97％，皆較2020年提升，智伸科在全體經營階層努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值，將公司經營成果回饋全體股東共享。

智伸科指出，智伸科對於2022年整體營運維持正向成長深具信心。儘管今年初以來，疫情再起、通貨膨脹、國際局勢多變等，為全球經濟前景增添更多不確定性，但危機就是轉機。全球各品牌車廠及主要一階(Tier1)汽車零組件供應商大廠，正積極研發朝向節能減碳、新能源車等方向發展，有助於智伸科汽車事業部持續保持良好的訂單能見度。

此外，智伸科在電子、醫療、運動等各事業部，隨著疫情改變人們生活消費慣，進而帶來龐大的業務市場商機，尤其在醫療事業部方面，隨著主要客戶的需求持續上揚，挹注智伸科下半年整體營運，有機會繳出優於上半年的成長成績。