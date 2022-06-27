搶攻暑假國旅商機，天成文旅-華山町推出「周年慶歡樂住房專案」，即日起至7月31日，週日至週四入住雙人房2,277元、第3位第4位入住每人加價777元，依房型人數提供早餐，每房加贈10吋外帶披薩1個，凡預定本專案之七月份壽星入住，現場出示本人身分證件，飯店即招待柏克金啤酒兩杯及寶比蛋糕乙份，週五入住每房加價200元，週六入住需加價800元，豐富的專案內容與飯店一同歡慶生日。

天成文旅-華山町「周年慶歡樂住房專案」，每房贈送華山町餐酒館熱銷的10吋披薩，有多種口味可供選擇。創意款披薩則匯聚多元食尚：特別推薦豐味馨香的山胡椒牛五花，還有以韓式泡菜為基底的秘製泡菜豚五花，以及創意食玩的南洋泰式風味泰泰紅咖哩打拋雞。清爽鮮甜海鮮系列則有：煙燻鮭魚與熱內亞海鮮等。因應部分茹素的消費者也推出經典款瑪格莉特，或是香氣濃郁的松露野菌。

坐落於華山文創園區旁的天成文旅-華山町，自2018年7月12日開幕以來已屆滿4年，絕佳的地理位置與豐沛的藝文涵養，一直是旅客深度旅遊台北的絕佳住宿地。專案加碼七月份壽星入住，招待柏克金啤酒兩杯及寶比蛋糕乙份。預訂2022年7月15日後入住還可搭配新一波國旅補助，打滿三劑疫苗住宿一晚最高補助1,300元，專案換算下來平日二人同行，每人不500元即可入住，相當優惠划算，提早預訂天成文旅-華山町，留下一個美好的慶生回憶。《未成年禁止飲酒，禁止酒駕〉