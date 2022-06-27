蕭秉治玩打西瓜遊戲。（相信音樂提供）

蕭秉治為「狂人」新專輯演唱會練團。（相信音樂提供）

蕭秉治玩打西瓜遊戲。（相信音樂提供）

蕭秉治7月2日起將舉辦「狂人」北中南三場新專輯演唱會，正在緊鑼密鼓練團中，不過，票房成績不佳，讓他難掩失落心情，在臉書寫下：「我以為交出了一張比以往的蕭秉治都更加精彩的作品就已經足夠讓好久不見的歌迷來現場為我喝采，但顯然是我對於自己的才華自信過了頭。」

他為了不讓公司及所有愛他的人失望，每天努力跑步和練唱，「我會毫無保留的付出所有，謝謝你們始終沒有忘記我。」早在月初他就購入了一台跑步機，以及節食瘦身雙管齊下，他透露除了每天跑步30分鐘外，六點後不吃澱粉，也不吃宵夜，全靠意志力撐下去，目前已瘦了5公斤，原本演唱會的造型腰圍都要改小，希望到演唱會那天震撼天地的肺活量，讓歌迷感受以「狂」制霸的LIVE現場。

他暌違四年發行的新專輯《狂人》衝出好成績，日前唱片公司趁他練團空檔，送上清涼椰子水以及海灘背板，讓他享受海灘度假風情，只是板子太小，讓他看了哭笑不得，但公司其實早準備了度假機票大獎，但前提是透過「打西瓜」遊戲決定「機會命運」，內容包括「演唱會福利加碼」、「度假機票」、「體能大考驗」，他表示最想擊中「演唱會福利加碼」、「度假機票」，三打二的機會正好擊中這二個獎品，結果也是皆大歡喜。

「狂人」新專輯演唱會7月2日即將在Zepp New Taipei，8月7 日17：00在台中 Legacy，8月13日17：00高雄 後台BACKSTAGE LIVE舉辦，他說：「這兩年讓人措手不及的疫情和相隔四年才等到發行的專輯，讓我更懂得珍惜把握每一次站上舞台和你們相聚的機會，寫歌是我唯一擅長的事，只希望我用心做出來的音樂，能夠在演唱會上帶給你們一些幸福和勇氣！」