地下1樓至4樓為派出所。（李奇叡攝）

派出所內部全新裝潢。（李奇叡攝）

新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅完工。（李奇叡攝）

新北市副秘書長邱敬斌今到場參觀致詞。（李奇叡攝）

新北市永和中正橋派出所及青年社會住宅完工，今（27）日舉辦落成典禮。該建築為為地下3層、地上13層建築，地下1樓至4樓為派出所，5至13樓則規畫成社會住宅，透過這樣共構的方式，善用空間，落實居住正義的目標。

新北市副秘書長邱敬斌今到場參觀，他致詞表示，工程後期遭遇疫情影響，大環境市場缺工缺料，營建成本日益增加，但市政團隊和施工團隊努力堅持，積極解決各項困難，就是要落實居住正義目標。

城鄉局介紹，社會住宅戶型有套房型、兩房型、三房型等3種規劃，其中套房型約8至10坪、兩房型為16至18坪、三房型為22至24坪，均為不含陽台的室內空間實際坪數，至於建築的地下2至3樓則規劃為社宅停車空間。

城鄉局指出，該建築前身為1976年興建的舊永和中正橋派出所，新北市政府選定該址後原地拆除重建，新建中正橋派出所，並與青年社宅共構，共可提供70戶住宅單元，預計6月30日辦理公告招租作業，最快11月就能辦理入住，租金約1萬至2萬5千元不等。