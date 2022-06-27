環保局長陳宏益表示，市府將引導更多企業負擔起企業應盡責任、全力邁向低碳永續循環經濟的共榮共存互利雙贏經營模式。(陳世宗攝)

台積電合作夥伴中科分公司開工 蔡其昌：積極協助先進製程落腳台中

台積電合作夥伴立盈環保科技中科分公司27日舉行開工動土，預期2023年第三季完工，每年可處理1.8萬噸的氟化鈣汙泥，變成9000噸的人造螢石出售給鋼鐵廠，主要是以處理台積電的氟化鈣汙泥為主。立法院副院長蔡其昌說，他將積極協助台積電將最先進製程落腳在台中，

中部科學園區首座零廢製造中心，立盈環保科技股份有限公司今天動土！中科管理局副局長許正宗說，減廢減碳跟循環經濟是政府重要政策，中科4.5公頃的零廢製造中心，將引進五家環保設施業者，立盈環保科技公司是領頭羊，今天動土代表中科循環經濟的一個里程碑。

蔡其昌說，爭取台積電先進製程能留在台中，對科技產業發展及城市就業活動有很大效益，立盈環保公司就是台積電在循環經濟架構底下，台積電所生產不要的東西基本上都應該被循環再使用，立盈環保就是負責半導體生產後，相關廢棄物的循環再利用，對台灣循環經濟及永續發展是很重要的一環。

許正宗指出，減廢減碳跟循環經濟是政府重要政策，零廢製造中心佔地4.5公頃，將引進五家環保設施業者，立盈環保科技公司是領頭羊，將於2023年正式運轉，2025年全量運轉，屆時中科整個第二廢棄物每月有1000多噸，就可以處理四成，以前園區事業廢棄物要運出去，希望未來全部留在園區內處理。

立盈環保科技公司總經理陳俊琦說，該公司主要將半導體製造過程產生的氟化鈣汙泥再製成人造螢石，成為鍊鋼必需的原料再賣給鋼鐵廠；該廠預計2023第三季可以完工，未來每年約可處理1.8萬噸的氟化鈣汙泥，處理成9000噸的人造螢石，主要是以處理台積電為主。

環保局長陳宏益表示，零廢棄是未來企業必須面臨的嚴肅議題，企業的永續發展不只是要兼顧利益收穫，還要保障勞工權益、保護地球環境等社會責任，市府未來將引導更多企業負擔起企業應盡責任、全力邁向低碳永續循環經濟的共榮共存互利雙贏經營模式。

經發局強調，台積電合作夥伴立盈環保科技中科分公司，位於中科零廢中心區域今日開工動土，顯現台積電擴廠消息一出，也吸引許多國內外供應鏈廠商投資，如廢料再利用、設備維護、測試、檢修及驗證等各領域業者，並積極於距離台積電15分鐘內可達地點提供即時服務。