迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)今（27）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息0.45元。展望2022年，集團維持新展5～10家店的規畫步調持續在台展店，實現第一階段在台展店50家目標，並展開海外市場開拓，以盼進一步拓展營運規模。

由於近期原物料成本飆漲，對於股東詢問是否規畫漲價，亞洲藏壽司董事長暨總經理西川健太郎對此明確表示，短期內沒有漲價計畫。此外，首季已匯出投資款項至上海子公司，正式展開運作，但由於中國大陸封控，目前仍在觀察政策及疫情發展，尚無明確展店進度。

亞洲藏壽司雖受惠展店效益，2021年合併營收小增4.66％、創25.27億元新高，但疫情三級警戒期間禁止餐飲內用，使毛利率39.26％、營益率1.29％分創新低及次低。稅後淨利0.22億元、年減達29.21％，每股盈餘（EPS）0.49元，為近5年低點。

亞洲藏壽司表示，三級警戒期間雖啟動外帶服務、嚴控成本費用因應，仍難以緩解營收大減影響，去年第二、三季營運均陷入虧損。不過，隨著疫情趨緩、振興措施帶動內需消費回溫，配合重啟展店挹注帶動，第四季營運自谷底強彈創高，使全年營運仍維持獲利。

亞洲藏壽司2022年首季營運持穩高檔，合併營收再創9.14億元新高，季增4.73％、年增達15.51％，稅後淨利0.62億元，雖季減11.28％、仍年增5.9％，每股盈餘1.35元，雙創歷史次高。累計前5月合併營收14.17億元、年增達23.39％，續創同期新高。

亞洲藏壽司去年合計新展9家店，將總店數自33家推升至42家。展望2022年，公司仍維持新展5～10家店的規畫步調持續展店，實現第一階段在台展店50家目標，今年迄今已新展4家、總店數達46家，目前下半年尚有2～3家規畫開出。

亞洲藏壽司表示，今年將維持既有門市穩定營運，在維持財務健全之際聚焦才培育、組織優化等，落實營運體制強化、致力商品開發、規畫具實際成效的行銷活動。除了在台灣積極展店外，亦將推進海外市場的開拓，以盼進一步拓展事業規模，力求股東權益最大化。