台灣新政協會今（27日）公布民調，64.4％的新北市民認為恩恩案延誤就醫，44.1％的市民不滿市長侯友宜對恩恩案的處理態度，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬批評，「侯市長嘴巴裝硬漢，事實上在吃案！」吃案的探長、吃案的市長絕對不會有信任度，絕對不會有滿意度，市民都看得出來。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，媒體詢問關於台灣新政協會所公布的民調，64.4％的新北市民認為恩恩案延誤就醫，44.1％的市民不滿市長侯友宜對恩恩案的處理態度。

鄭運鵬表示，新北市用吃案的態度絕對不會有真相，恩恩爸是在極度悲傷痛苦之中提出對於資訊上的需要，要的就是避免下一個恩恩案發生，可作為新北甚至全國的參考，但很遺憾，侯友宜的市府團隊6月6日被揭發演戲給恩恩爸看之後，就選擇迴避不去正面回應相關質疑，後續提供的資訊也被發現局處間的橫向聯繫故意隱瞞家屬、隱瞞媒體。

他說，如今與侯友宜當初在議會所表現的態度完全不一樣，很明顯是連繫上有問題，恩恩案希望可以提出，讓後續可作為參考，建立更好的救援制度，但侯市長的政治生命選擇演戲和吃案，吃案的探長、吃案的市長絕對不會有信任度，絕對不會有滿意度，市民都看得出來，相信國民黨支持者也不能漠視恩恩案被吃案。

鄭運鵬說，侯友宜當時用探長的身分獲得支持，但恩恩事件隻手遮天、隱瞞資訊，媒體揭露錄音檔案後，市府還要提告，用這樣的方式打壓不幸的事件，這是非常高壓、不當的做法，完全是政治吃案，新北市不知道還有多少類似案件？近日才有黑幫去新北餐廳鬧場，這絕非震怒可以解決的，侯市長嘴巴裝硬漢，事實上在吃案，國民黨還阻止議會和立院的調查，希望不要再有不幸的事件。

他也提及，侯友宜因吃案態度造成不信任度下降，這是很合理的事情，盼市府引以為鑑，也呼籲侯認真面對政治責任、真相調查，用老探長吃案方式只會有更多受害者。