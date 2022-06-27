傳出今年第一起日本腦炎案例後，衛生局針對個案工作地點及住家周圍病媒蚊調查，同時採取化學防治噴藥及掛燈誘捕病媒蚊等防治工作。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

傳出今年第一起日本腦炎案例後，衛生局針對個案工作地點及住家周圍病媒蚊調查，同時採取化學防治噴藥及掛燈誘捕病媒蚊等防治工作。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣出現今年首例日本腦炎個案，民雄鄉49歲男子無出國旅遊史，先是出現抽搐、意識不清就醫，23日確診是日本腦炎，經衛生局疫調，發現男子工作的工廠旁雜草叢生，前有大排溝、附近有水稻田，並找到1處日本腦炎病媒蚊陽性點，衛生局已完成工作地點及住家周圍病媒蚊調查，同時採取化學防治噴藥及掛燈誘捕病媒蚊等防治工作。

衛生局指出，49歲男子染日本腦炎是今年嘉義縣第一起，衛生局已針對確診者工作地點及住屋周圍進行病媒蚊調查、噴藥及誘蚊燈懸掛等防治工作，並提醒6至7月是日本腦炎流行高峰期，民眾應加強居家環境孳生源清除注意防蚊。

衛生局長趙紋華指出，夏天是登革熱及日本腦炎高峰期，傳染媒介包括三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊等，呼籲平時應注意居家環境衛生，做好病媒蚊孳生源清除工作，可使用捕蚊燈、加裝紗窗紗門，睡覺時掛蚊帳等防疫措施。

趙紋華提醒，疫苗接種是預防日本腦炎最有效的方法，滿15個月以上的幼兒應依接種期程完成日本腦炎疫苗接種，另提醒國內57年次以上民眾及新住民未接種疫苗，如自覺有感染風險，可前往各醫院旅遊門診，縣內有長庚醫院提供服務，經醫師評估是否自費接種成人疫苗。