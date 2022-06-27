劉男錢包內裝13萬現金及8把鑰匙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

劉男錢包掉落地點。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

宜蘭一名41歲的劉姓男子，2日南下高雄時，不慎掉落裝著13萬元現金及鑰匙的藍色錢包，劉男心急如焚跑到派出所求助，女警調閱相關畫面，都一無所獲。劉男隔日回宜蘭時，與妻子解釋，也準備認列損失。最後在女警不斷循線追查下，終於找到拾獲錢包的路人，並通知劉男領回，劉男昨日晚間在網上發文「謝謝你們鍥而不捨的追尋，我們全家真的萬分感謝。」

三民二分局鼎山派出所羅姓女警在2日時，受理劉男稱從宜蘭南下高雄要購買機車，經過大順二路時，突然驚覺藍色錢包不翼而飛，疑似在騎車時掉落，立馬返回尋找，卻遍尋不著，因包內有新臺幣13萬元現金，才會到鼎山所尋求警方協助。

劉男報案後，也在臉書社團「高雄大小事」發文求助，稱包內有10多萬現金及8把鑰匙，求網友幫忙協尋，而網友紛紛留言提供線索和祝福與鼓勵。

最後在警方鍥而不捨調閱相關監視畫面，在掉落現場旁一間輪胎行監視器畫面中發現不久後有一名男子，路過時將錢包拾走，16日找到該名男子，男子坦承將錢包占為己有，錢跟鑰匙等物還在包內。羅警致電通知劉男領回，剛好劉男在南部出差，馬上跑到派出所領回錢包。清點現金時，發現少了約2萬元，而拾獲的男子否認花錢，但他的家屬願意全數歸還並與劉男達成和解，但男子仍依侵佔遺失物罪移送高雄地檢署偵辦。

事後劉男在臉書社團發文感謝，表示「這些錢是半年的貸款，也可以是孩子好幾年的教育基金。」劉男事後一直想酬謝員警，員警卻說「他們找回沒有在收這個的，要我好好收好這筆錢」。劉男最後請員警喝飲料來表達感謝外，還著手寫信寄到警政署來表揚員警辦事效率。