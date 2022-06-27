本土疫情趨緩，新增個案數降到3萬例以下，今天新增2萬8489例，為5月4日2萬8420例以來新低；死亡個案今天新增91例，為今年6月以來首度低於百人；境外移入個案則新增91例。

本土個案分布以台中4008例最多，其他依序為新北3679例、桃園2774例、台南2503例、彰化2026例、台北2025例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，本土個案數比前一天下降28％。

指揮中心指出，今日新增91例本土病例死亡個案，為57例男性、34例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、59例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至6月24日，死亡日期介於5月11日至6月24日。

指揮中心說明，今日新增91例境外移入個案中，為54例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(4例)、韓國、泰國、土耳其及新加坡(各1例)移入，另83例感染國家調查中。入境日介於今年6月15日至6月26日。