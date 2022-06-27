新竹市政府簽署的「讓木頭動起來」簡單碳森活MOU，以減碳為前題，希望打造碳循環平台，活化廢材，達到環境永續目標。（陳育賢攝）

「讓木頭動起來」簡單碳森活MOU，以減碳為前題，共同打造碳循環平台，活化廢材，達到環境永續目標。

為了推廣愛護樹木守護森林的環境教育，讓資材循環再利用，新竹市政府27日開創全國首例，率先與林務局新竹林區管理處簽署「讓木頭動起來」簡單碳森活MOU，以減碳為前題，共同打造碳循環平台，活化廢材，達到環境永續目標。

代表市府簽約的副市長沈慧虹表示，只要有用心，木頭也會動起來，市府用心推動減碳節能，環保局再生家具廠自2019年與「迴木工坊」合作，至今已修復完成約1000件家具，另，市府近年更透過設計力導入公共建設，「進擊的公園」整建23座公園，更新增17公頃的公園綠地。

新竹林區管理處長夏榮生指出，林務局積極研發剩餘資材循環再利用，針對形質較差及小徑級的木材，以建教合作提供相關科系學校，開發國產材多元應用，此次與市府合作，未來3年將提供疏伐後小徑木與剩餘資材，讓市府運用於修整回收家具，融入民眾生活，建立永續林業經營。

環保局則表示，「簡單碳森活」MOU，除家具修繕運用國產材、手作教學傳遞減碳知識及台灣森林經營現況，更進一步將木作產生的木碎屑轉為有機肥料，回饋滋養樹苗及大自然，提高減廢成效。

修復二手家具部分，堅持以「人與環境」為出發點，從以前單純的家具修復販售，到現在導入木工教學、客製化商品甚至到裝置藝術及展品訂做，呼應聯合國「2030永續發展目標」第12項「責任消費及生產」指引，讓竹市成為「永續城市」發展典範。

環保局長江盛任同時指出，廢棄木材除運用於家具修繕外，透過委辦廠商迴木工坊年輕木藝師何璟的巧手與創意，變身成精緻的文創商品，賦予更高價值。

迴木工坊接受客製需求外，也藉由木工教學，帶領體驗手作之美，傳達全民綠生活與環保永續，民眾可至迴木工坊臉書，了解國產材及手作再生傢俱。