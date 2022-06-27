陳珊妮（右）公布演唱會彩蛋樂手為蔡旻佑。（大樂音樂提供）

陳珊妮本周日將在台北流行音樂中心表演廳舉辦「調教X教條」演唱會，正為此緊鑼密鼓地練團、彩排，她昨於社群貼出練團側錄，驚喜公布演唱會彩蛋樂手為蔡旻佑！影片中，陳珊妮在蔡旻佑的伴奏下演唱一小段代表作〈情歌〉，隨著鋼琴尾奏漸弱，她輕聲說道「旻佑彈琴好好聽」，讓他害羞地笑答謝謝。

找一位有資歷的創作歌手擔任演唱會樂手並不是業界尋常的事，陳珊妮忐忑許久才向蔡旻佑提出邀請，「一方面很怕怠慢失禮，但另一方面又覺得他真的很有才華，很想找他一起玩，於是就厚著臉皮提出邀請」；然而她身為音樂製作人的「調教癖」隱隱作用著，認為大多數人只看見蔡旻佑部份才華太不合理，於是這次演唱會讓他自由發揮，「這段時間溝通下來，我發現旻佑也是非常M屬性的，我猜想他應該喜歡很S的姐姐吧，過程非常快樂，甚至心裡想著，之後沒有蔡旻佑的演出，應該會覺得蠻惆悵的」。

蔡旻佑感恩陳珊妮的鞭策調教，興奮地說：「練團過程中，公主開啟了我心中的暗房，鼓勵我以自由不設限的姿態在音樂當中放膽玩樂。在一旁觀察她，我重新檢視身為創作歌手該有的樣子。面對大大小小的製作，公主親力親為、任何細節都不馬虎，而且非常有時間感，和他一起工作自然也受她影響，全力以赴、毫不客氣地展現才華。能加入珊妮老師演唱會的豪華樂手陣容，根本超夢幻啊！」

陳珊妮的「調教X教條」演唱會因疫情關係，從五月底延至七月初，雖強碰金曲典禮當周，卻因日期寬延，讓視訊、燈光、音樂與音響都有更完整而強大的設計。她拍胸脯保證，這場演唱會「擁有絕對的原創性，和其他音樂人也有截然不同的風格呈現」。至於蔡旻佑的造型，陳珊妮透露肯定會讓大家看見他突破性的養眼畫面：「記得4月有一次練團，旻佑穿了無袖的背心，我看著他彈著鋼琴，拉著他擅長的小提琴，可能是他非常陽剛健康的體態，但是在演奏一些非常精緻細膩的樂器，有著異常迷人的反差萌，那個過程中讓我看到了一種非常優雅的性感。於是我向旻佑提議，也和造型師討論，相信這次演唱會可以看到他突破以往的造型。」