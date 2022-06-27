官員今天表示，至少21名年輕人週末期間在東開普省東倫敦（East London）市一家夜店離奇死亡，目前已排除踩踏致死，朝中毒方向調查。

東開普省（Eastern Cape）表示，共有8名女孩和13名男孩身亡，其中17人當場死亡，其餘則是送醫後不治。官員和政界人士擔心，可能是未成年飲酒狂歡，卻意外釀出悲劇。

清晨抵達現場的東開普省安全部門官員賓克瑟（Unathi Binqose）表示，2層樓的「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）外有許多空酒瓶、假髮、甚至淡紫色的生日快樂彩帶散落在街道上。

許多死者據信是慶祝期末考結束而來此狂歡的學生，官員說，遺體並無明顯外傷，將交由法醫判斷是否因中毒致死。

趕往東倫敦的高級政府官員包括警政部長希禮（Bheki Cele），他離開太平間後淚流滿面地表示：「很讓人難過的景象；他們很年輕。當你被告知，他們才13、14 歲，然後你進去看到他們，真的會讓你心碎。」

南非合法飲酒年齡為18歲，但與住宅區相鄰的鄉鎮小酒館不一定遵守安全法規和合法飲酒年齡。

1名17歲女孩的父母說：「我們的孩子在那裏，她死在那裏，我們沒想到這孩子會以這種方式死去。」

正在德國出席七大工業國集團（G7）峰會的總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表達慰問，並對報導指稱應禁止18歲以下進入的場所放任青少年聚集的狀況表示關切。

當局正在考慮是否修訂酒類販賣場所執照規定。

南非是非洲酒精消費最多的國家之一。

東開普省省長馬布亞內（Oscar Mabuyane）譴責「酒類無限暢飲」，「你不能這樣在社會上做生意，還以為年輕人不會嘗試」。

酒館老闆恩德武（Siyakhangela Ndevu）談到這場悲劇時說：「這不是身為商人的我會想發生的事，事情卻這樣無預警地發生了。」

他告訴記者，儘管已經警告酒吧已滿，想狂歡的酒客仍急於進入。他在凌晨1時後被通知到現場，因為「人太多，有人想出去，有人…想擠進來」。

但賓克瑟排除踩踏事件是死因，他告訴法新社，「很難相信這是踩踏，因為死者身上沒有明顯的開放性傷口」，「法醫（調查人員）將取樣並檢驗，看看是否有任何類型的中毒」。

負責發放酒類販賣場所執照的單位表示，考慮撤銷這間夜店的執照，並針對老闆「公然」違反禁止對18歲以下賣酒的法律提出刑事指控。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110627