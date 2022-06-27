1名網友在《路上觀察學院》發文，日前他去用餐時，看見餐廳門口的用餐須知，老闆將低消金額出成數學題，讓原PO頭痛寫下：「低消就不能直說嘛，為什麼要考我數學啦」，貼文一出，引起網友們熱議。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，發文求解：「低消就不能直說嘛，為什麼要考我數學啦」，畫面中可見餐廳老闆放了一個手寫告示板在門口，寫下：「每人低消（√4x∣2-7∣）²，請不要攜帶外食，我們會餓，餐點為現做有時候需等上半炷香的時間，為維護用餐品質，我們無法招待毛小孩，以上若有不便，敬請見諒」，並畫上嚴禁打包、頑皮、喧嘩符號。

文章曝光後，引起大批網友來解答：「低消100」、「老闆本身很皮欸」、「我數學不好，猜想低消應該是20元」、「4開根號是2，2-7絕對值是5，2×5再平方是100」、「是不是一堆人沒看到根號」、「為什麼我的低消是289」、「低消100吧，如果2平方是括號內的話，低消只剩50，也低的太誇張」、「不難的數學」、「令我困擾的不是數學題，而是我要掏出手機google半柱香是多久」、「2x12-71的平方=2209 好貴」、「怎麼答案都不一樣」。

由於大家解出多種答案，有網友提供不同算法的解答：「若²在括號內，2-7=-5絕對值後是5，5²=25，√4=2，2×25=50」；「假設說²在括號外面，2-7=-5絕對值後是5，√4=2，2×5=10，10²=100」。