台北市長柯文哲昨點名國民黨台北市長參選人蔣萬安，直指「蔣萬安有柯文哲聰明嗎？有柯文哲身體好嗎？」蔣萬安說愈謙卑才能夠有同理心，了解民眾需求、解決問題。中廣董事長趙少康則表示，選舉不是選智商，有時候智商越高，反而可能越看不起別人。

趙少康、蔣萬安今出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會，被問起柯文哲的說法，蔣萬安指出，身為民意代表，有機會能夠為民眾服務，靠的絕對不單只是個人的智商、體力等等，而是受到選民的託付跟信賴。

蔣萬安說，這是經過民意的洗禮，他都非常珍惜、也感到非常的謙卑，也讓他想到一句話「稻穗越豐實，頭便垂得越低」，只有越謙卑，才能夠有同理心了解民眾的需求，為民眾解決問題，為百姓做事。

趙少康直言，選舉不是選智商，如果選智商，柯文哲也當選不少台北市長，比他智商高的很多，他曾經碰到台大醫學院醫科的醫生跟他說，醫科一堆智商160幾，如果都靠智商，愛因斯坦早該當美國總統。他直批很無聊，有時候智商越高，反而可能越看不起別人。

趙少康說，「我也做過智力測驗，我也是天才，我有講過嗎？我沒講過，講這幹什麼呢？很無聊嘛」，政治人物是看能力、魄力、遠見、組織能力、溝通能力，政策的決定的比較重要。

趙少康話鋒一轉說，每天經過到的忠孝東路大巨蛋都很生氣，已經白的變成黃的、頂都變黑的，就看到柯文哲跟內政部次長花敬群，你罵我、我罵你，搞了6、7年，柯文哲如果不是當時故意去找人家麻煩，早就使用了，當時民進黨跟他沆瀣一氣，一起找麻煩，現在柯文哲發覺不行了，8年一事無成。

趙少康批評，不記得柯做了什麼政績，有的也是前市長郝龍斌、馬英九延續下來，光一個大巨蛋搞那麼髒、不能使用，大巨蛋就是為了運動、還不給職棒用。

趙少康表示，黃珊珊就不是蔣的對手，他的對手當然是民進黨，基本上對黃珊珊就是維持一個禮貌、客氣的態度，黃珊珊打蔣是一定，這是選舉的策略，蔣已經強勢領先，幹嘛去打黃，蔣的目標是民進黨，不是黃珊珊。

對於柯文哲強調黃珊珊當台北市長可以無縫接軌，趙少康又酸，聽了很好笑，那永遠連任下去，都不要挑戰他了繼續幹，政績好不好拿出來給大家看，台北市民真的滿意嗎？選舉是讓選民用選票決定。

至於柯文哲稱2024他可以超越藍綠，趙少康說，他當然可以這樣講，就看選民是不是埋單，候選人都還沒出來，怎麼知道到時候誰比誰好、誰比誰壞，他要講就隨便他、尊重他，沒什麼好反駁。