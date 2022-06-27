流浪狗遭撞後也身亡。（家屬提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲區流浪狗問題再釀嚴重事故！3年前，流浪狗追車造成一名小六女童腦部重創過世，本月25日一名24歲郭姓女子下班後，騎機車返家途中，在學甲郊區撞上突然竄出的流浪狗，人遭噴飛重摔在地，安全帽也一起脫落，因此腦出血昏迷，目前還在醫院加護病房治療。

「已經不是第一次了！」郭女家屬今天表示，半年前，郭女在同一條路段也撞到流浪狗，當時那隻是黑色的流浪狗，疑似遭路殺，屍體沒有人處理，橫躺在馬路中間，郭女下班後天色昏暗，路燈又不明亮，沒注意到流浪狗屍體，撞上後幸好只受小擦傷。

家屬悲痛地說，但這次沒那麼幸運，前天郭女撞到流浪狗後，連人帶車整個被噴飛，頭撞傷出血，緊急送到佳里奇美醫院急救，經醫生評估，當天晚上轉院到永康奇美醫院開刀，清除腦部血塊，由於腦壓過高目前還呈現昏迷，醫生說這幾天是關鍵期。

學甲流浪犬問題引起民怨已久，台南市政府積極尋覓收容處所，2年前原本規畫在學甲設置的動保教育園區，並優先收容在地流浪狗，卻因部分居民反彈，只好暫時將計畫擱置。如今又發生流浪狗造成的嚴重事故，也讓學甲動保教育園區的興建必要，再度引起地方討論。

郭女家屬說，請政府重視流浪狗問題，一定要集中起來管理，絕對不能放任在社區或偏遠地區道路橫行，對路人尤其是騎機車的民眾危害特別大，郭女的傷害已經造成了，希望政府共同正視及關注流浪狗對民眾所造成的傷害，別再有下一個人受害。

市府農業局動保處副處長洪振凱說，學甲動保教育園區的設置規畫，市府持續跟地方溝通，去年在學甲捕捉250多隻流浪狗，今年特別加強與民間團體合作，光上半年在學甲就捕捉278隻，此外，之前也希望在台84、86線橋下爭取建置收容處所，但卡在法令用地問題，後續會向相關單位反映評估修法。