證交所統計，外資上周在集中市場持續賣超229.75億元，其中，賣超聯電（2303）15.41萬張最多，另買超群創（3481）22.41萬張最多。由於外資賣不停，累計賣超達9,130億元，致外資持有台股市值金額也掉到19兆餘元，面臨跌破19兆元關卡。

證交所統計，外資上周在集中市場賣超229.75億元，累計人年初至6月24日止，外資累計賣超9,130.13億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆769.21億元新台幣，占全體上市股票市值的40.12％，周市值減少5,338.36億元。

就個股買賣超方面，外資本周自集中市場買超最多的前三檔上市股為：群創買超224,097張、兆豐金買超97,241張、第一金買超42,545張；賣超最多的前三檔上市股為：聯電賣超154,137張、中鋼賣超63,349張、陽明賣超37,076張。