教育部體育署為提供學校基層參與運動的學生訓練以外的生命教育及職涯探索，委託中華奧會辦理「菁英選手生命故事─奧林匹克精神校園巡迴講座」，邀請優秀國手從8月起巡迴校園，今年活動預計8月15日由2018年雅加達亞運籃球選手林蝶和新北市裕德中學師生暢談，以故事分享自身努力過程，啟發及激勵年輕運動員正向思考。

體育署指出，體育為教育的一環，除了追求競技運動優異的成績表現以外，也該注重運動員養成過程中培養正確、積極的態度，與提早協助選手思考退役的職涯規劃，特地邀請奧運、亞運或其他綜合性賽會的菁英選手與校園學子分享運動生命歷程，藉以啟發年輕選手在勇敢逐夢的時候，同時也能妥善規劃退役後的職涯。

每年的講座，透過典範運動員談到更多的是最難學習的「態度」，透過不同領域的運動員陪伴著體育班學生一起成長，期盼這些關於運動員的故事，能為年輕運動員帶來深刻的啟發，包括跆拳道朱木炎、舉重郭婞淳、柔道楊勇緯、射箭陳詩園、划船黃義婷、網球盧彥勳、田徑楊俊瀚、游泳黃渼茜、拳擊陳念琴、雪橇連德安等，都是過往講座的主講主角。

另外，從2016年推動以來，超過百位菁英運動選手參與，分別是奧運選手56位、亞運選手36位、其他賽會選手26位，透過他們站上講台，前進超過200所國、高中，與超過4萬多位學子分享他們的生命故事。

今年首場講座列車將於8月份出發，體育署與中華奧會也會配合疫情變化調整講座進行方式，體育署表示，獲邀選手在進入校園分享前，會由中華奧會安排公開演講及口語表達專業課程協助選手準備，講座也採取較活潑及互動的形式進行，希望讓參與講座的體育班、運動代表隊學生都能透過活動課程，與菁英選手互動，從而培養正確的學習態度與思考人生未來的無限可能。