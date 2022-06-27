恩恩案延燒，台灣新政協會於今（27日）召開「假道歉侯友宜神話破功」恩恩事件民調記者會，民調結果顯示29.6％新北市民因新北市長侯友宜對恩恩案的處置，「減少」他們對於侯友宜的政治信任；此外，64.4％新北市民認同恩恩案就醫延誤，44.1％新北市民不滿意侯友宜處理本案的態度。

台灣新政協會執行長張宇韶曾任民進黨中國事務部副主任、行政院陸委會簡任祕書。調查於6月23日至6月24日進行，就戶籍在新北市各個行政區，年滿20歲的一般民眾進行電話調查，並透過分層比例隨機抽樣法進行抽樣，一共取得1079份有效樣本，在95％信心水準之下，抽樣誤差為正負3％。

民調結果顯示，64.4％受訪者認為恩恩案延誤就醫，當中32.4％更認為恩恩一定有延誤就醫，僅有15％受訪者覺得恩恩沒有延誤就醫。若以年齡角度進一步分析，30至39歲與40至49歲認同恩恩延誤就醫的比例最高，各為71.3％。

民進黨立委趙天麟表示，此民調是在音檔公布的一周內公布，假使爭議延長，侯友宜民調恐呈現更大幅度下滑。即便不滿意侯友宜處理恩恩案的新北市民未超過五成，但相較於侯友宜過往歷次民調來看，本次民調的不滿意幅度較為顯著。

此外，即使泛藍與泛綠仍在此議題各自選邊站，但他指出，不表態政黨立場者仍有34.6％不滿意侯友宜對此案的處理，代表中間選民即便未出現極端表態，但不滿意侯友宜處理方式的比例仍高過於滿意者。

與其不願意提供恩恩案相關錄音檔讓吹哨者爆料，趙天麟則建議侯友宜與新北市政府，可以一改過去比較隱晦、不直接面對的處理方式，改用直接處理的方式，將此次延誤就醫的情況進行咎責與改進，才更有效遏止民調持續下滑。

台北海洋科技大學副教授吳建忠說，恩恩事件在錄音檔曝光後對侯友宜信任感的變化，沒改變最多有57.4％，變少有29.6％，但從此數字來看，只能證明29.6％降低對侯市長的政治信任。

台灣新政協會執行長張宇韶表示，真相非常重要，舉辦本場記者會就是為了要呈現新北市民對於恩恩案與侯友宜的最新態度；另外，他也指出，藍營選民過去對於侯友宜相關民調多積極表態，但在本民調轉為消極表態、中立化，或出現沈默螺旋的情況，反倒是民眾黨選民對此積極表態，挺侯友宜的比例還高過於國民黨，這某種程度呈現民眾黨與國民黨之間的選票轉移效應。

台灣教授協會副會長陳俐甫則表示，恩恩事件在全國的發酵，可說是侯友宜就任市長以來最大的打擊，比上回文化大學99戶學生宿舍事件更加嚴重，勢將會對藍營2024年總統布局產生影響。不僅如此，連本來他應該毫無懸念的新北市長連任，也可能受到實際威脅，如果放任本事件繼續發酵，民進黨有可能收復新北市這一席。