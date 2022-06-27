志工們利用假日進行手作步道，一起展開木階梯止滑條施作。（東勢林管處提供）

手作步道無論材料及工具，全都以人工搬運。（東勢林管處提供）

木階梯止滑條完成。（東勢林管處提供）

東勢林區管理處攜手財團法人普寶環境保護基金會，在台中市和平區橫嶺山步道利用周休二日舉辦手作步道維護活動。（東勢林管處提供）

東勢林區管理處攜手財團法人普寶環境保護基金會，在台中市和平區橫嶺山步道利用周休二日舉辦手作步道維護活動，共計20餘人參與。一同體驗用手作的方式維護步道的樂趣，以友善環境的步道工法修築一條自然安全的步徑。志工強調，看著登山遊客走過自己維護的步道時，心中成就感油然生起，為環境維護貢獻心力感覺特別有意義。

東勢林管處指出，該處轄管的鳶嘴-稍來-小雪山國家步道、大雪山及八仙山國家森林遊樂區步道群、谷關七雄、橫嶺山步道等自然步道，是中部地區熱門的登山步道，登山遊客絡繹不絕。近年來，該處積極推動手作步道維護活動，透過公眾參與、公私協力，提供對山林環境維護有意願之民眾一個學習體驗的場域與管道。

財團法人普寶環境保護基金會，自2014年起即與該處簽署「步道環境暨設施維護服務協議書」，成為大雪山步道維護志工隊，每半年辦理1次步道維護工作及不定期舉辦淨山活動，合作至今已維護鳶嘴-稍來-小雪山國家步道約15.2公里、大雪山森林浴及環站步道計約7公里。

東勢林管處說，這次將施作範圍推廣至橫嶺山自然步道，工作項目包含路面清理、導水溝清理及施作、泥地整修、環境整理、木階梯止滑條施作等工項，皆以人力方式，運用鐵鎚、鋤頭等非動力工具，順應當地之氣候、地質，以友善環境的工法進行步道維護，降低對自然環境的擾動，增進步道的永續性與整體性。

志工們認為，透過「手作步道」用另一種方式親近自然。每次手作步道維護的施作工項皆不同，更可讓維護者體驗不同的多元生態環境，一同推廣無痕山林及創造優良的步道體驗，並能夠與相關團體建立夥伴關係，大家共同響應「手作步道」的理念，一起愛護大地，永續美好的山林環境。