新北市勞工局27日公布今年第3波違反勞基法、職安法等雇主名單，計有258家業者，共計開罰約3000萬元，其中上市公司新日興公司因有使勞工超時工作，甚至有使勞工月延長工時達90小時，本次已是第5次違規，遭重罰42萬元。

新北市勞工局表示，本次違規情形以未依法給付加班費最為嚴重有80家，其次是使勞工超時工作38家，至於未逐日記載勞工出、退勤時間及未全額給付勞工工資，各有36家。

例外違反職安法以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有41家；至於違反性工法部分，針對工作場所發生性騷擾未採取立即有效糾正補救措施者有2家。

另違反勞工退休金條例部分，未依法給付資遣費，有2家。以上違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。

勞工局說，本次公布名單中，上市公司新日興公司因有使勞工超時工作，甚至有使勞工月延長工時達90小時，且本次已是第5次違反，遭處重罰42萬元；另有2家事業單位因未依法給付勞工資遣費，影響勞工權益重大，各遭重罰30萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市／櫃公司者，將加重裁罰金額20％。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。