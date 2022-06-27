基隆市「86設計公寓」坐落於田寮河底，市府為促進基隆河岸生活，將據點轉型為設計藝文基地，今日推動第二期進駐計畫，規畫2處空間，提供人才提案租用，盼引動城市公共議題討論及創意能量。

「86設計公寓」原為警察宿舍，基隆市政府2015年串聯關係性青創團隊，以設計、藝文等創意行動，鼓勵將空間轉變為青年實驗基地，歷經多年能量及成果累積，2021年7月啟動進駐實驗計畫，至今已有5組多元團隊定期進駐，為田寮河注入活力。

都發展處長徐燕興表示，86設計公寓第一期進駐計畫，開啟基隆公有空間活化再利用的新篇章，從藝術工作室、手作課堂、複合式書店及換宿實驗等，開放課程或微型商業營運模式，逐步營造河岸生活。為讓藝文能量持續累積，並活絡周邊社區達到創意城市，今年度延續「水岸生活」主軸，公寓進駐實驗計畫邁向第二期，朝中長期目標發展。

徐燕興說，城市的再生與轉身，需藉「共創」創造並滾動關係人口，打造創新氛圍；86設計公寓作為城市創新平台和加速器，歷經近120場活動，成為基隆改變的基地，這幾年不僅是基隆青年與創新的串聯平台，本市的新興團隊也都與此基地有網絡關係，延伸在城市的各個角落。

都發處指出，第二期將開放2處空間，提供進駐租用，包括長期作為86設計公寓核心空間的86號1樓，以及92號2樓，自6月27日開放申請，7月4日晚間7時將舉辦線上說明會；另開放期間可線上預約空間參觀，邀請具潛力團隊或創意者踴躍申請，簡章與相關文件公告，可搜尋基隆市都發處官方網站，或「Vision Thinking看好基隆」臉書粉絲專頁。