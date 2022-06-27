位在台北市228公園衡陽路出口轉角處的公園號酸梅湯，建物被指定為古蹟後，北市文資會27日審查鄰近的衡陽路4號、懷寧街96號、懷寧街98號，4處為日據時期台北市區改正後首批落成的街屋，原為辰馬商會擁有，如今皆指定為古蹟，擴大保存範圍。

今年2月北市文化局啟動文資價值審查程序，由文資委員組成小組前往衡陽路4號和懷寧街96號、98號會勘，認為具有文資價值。

專案小組委員指出，公園號酸梅湯、衡陽路4號和懷寧街96號、98號同為日據時期台北市區改正後首批落成的街屋，建物原是辰馬商會擁有，曾作為升川洋服店、永井商店、永田齒科醫院、富島商事合名會社等商號店鋪使用。

委員表示，建物共3層樓，四柱三窗形式，頂部設置弧形女兒牆，並有西洋風格勳章飾、垂飾、樑托等日據時期街屋特徵。

委員丘如華說，1945年後，衡陽路4號店面由中華西藥行營業至今，透過1935年台灣博覽會空拍圖、1945年美軍航拍影像，及現場觀察相連的屋簷線腳，可判斷公園號酸梅湯建物、衡陽路4號和懷寧街96號、98號屬同一棟建物，推測皆屬同一時間點興建。

文資會今審查衡陽路4號和懷寧街96號、98號文資價值。委員劉淑音認為，若列為古蹟，室內外應該都是原貌，但室內已和過往不同；丘如華建議，因為是公園號酸梅湯建物被指定為古蹟後，要擴大保存範圍，應該以「榮町辰馬商會街屋」為名稱，不是門牌號碼。

文化局副局長田瑋說，確實因為公園號酸梅湯建物認定為古蹟後，鄰近其他幾戶有很大壓力，若不是古蹟的話，所有權人反彈會很大，爭議也會很多。

由於所有權人希望建物成為古蹟後，在外觀上較有整體性，也能成為古蹟聚落群，皆同意指定古蹟，委員經投票通過衡陽路4號和懷寧街96號、98號指定為市定古蹟。