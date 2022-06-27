台股進入除權息旺季，近期又受國際股市震盪、通膨及升息等影響，本益比來到11～12倍的歷年相對低點，惟在良好基本面支撐下，也有法人看好台股長線投資價值。中信臺灣智慧50（00912）每股發行價格15元，預計6月29日於證交所上市，將成為今年第10檔新掛牌的ETF。

中信臺灣智慧50 ETF追蹤「特選臺灣智慧50指數」，該指數先從臺灣上市上櫃股票中篩選出符合成交金額、自由流通周轉率等流動性條件者，接著挑選市值前50大納入成分股，特別的是個股權重的配置，不僅採自由流通市值為基礎，還根據市場景氣狀況，考量規模、價值、品質、動能、成長等5項因子表現來加減碼調整權重。

中信投信表示，上述指數融合了法人常用的基本面分析因子，期望打造一個優於大盤表現的產品，例如價值因子融入本益比的概念，網羅低估標的；品質因子看重毛利率和營業利益率表現佳的公司；動能因子反映企業獲利和股價強勢動能；成長因子著重企業在起飛期最先反映於財報中的營收，尤其臺股市場具高透明度，營收資料每月都會更新。

證交所表示，中信臺灣智慧50 ETF為投資國內股票的原型ETF，風險屬性較單純，不過，其追蹤的指數並非傳統市值加權，而是運用因子來調整權重，屬於smart beta型指數，還是提醒投資人務必詳閱公開說明書，確實瞭解標的指數編製規則、商品風險及相關費用等資訊再進行交易。