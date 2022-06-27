台中市台74線快速公路大里段（跨越槽化線）。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市和平區台8線（跨越雙黃線）。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

為防制交通事故，嚇阻違規，台中市警方將再增3處科技執法取締，包括，東區建成振興路口、和平區台8線17.1公里處、台74線快速公路大里段等，其設置科技執法設備有，路口多功能違規偵測、跨越雙黃線、大型車佔用內側車道、跨越槽化線等違規行為，目前為宣導期，預計9月開始取締。

台中市交通警察大隊指出，於東區建成振興路口（路口多功能違規偵測）：東區建成路、振興路、大興街、忠孝路、進德路口為不對稱7岔路口，因鄰近台鐵、台74線，銜接舊市區與太平及大里，逢交通尖峰時段多時相號誌致使車流回堵，易發生交通違規行為，為易肇事路口之一。7岔路口面積大且呈非對稱線型，將實施科技執法，取締「闖紅燈」、「不依標誌標線指示行駛」等違規行為。

交大說明，和平區台8線（跨越雙黃線）：本市台8線為中部橫貫公路，自東勢銜接和平，亦可通往南投、花蓮，沿途風光明媚，鄰近有谷關溫泉、新社、雪山風景區等觀光景點的重要路線。台8線沿線常有車輛貪快而跨越雙黃線超車，及逆向行駛等違規行為，造成交通事故。於平區台8線17.1K近實踐橋處設置科技執法設備，自動偵測取締「跨越雙黃線」違規行為。

交大表示，台74線快速公路大里段 （大型車佔用內側車道、跨越槽化線）：台74線快速公路大里段銜接國道3號交流道，鄰近工業區，尖峰時刻車流量大，常有跨越槽化線爭道行駛，及大型車輛占用內側車道行駛等違規行為。於該路段設置AI智慧偵測車行軌跡及車牌辨識等科技設備，自動擷取違規影像，將針對「大型車違規佔用內測車道」、「跨越槽化線」等違規行為自動偵測取締。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，科技執法現場均有設置警示牌面提醒用路人，交通警察大隊網站亦有公告，下半年將推動的科技執法目前尚不會舉發，警察局提前發布啟用訊息，拉長宣導期，讓用路人能習慣並提醒自己遵守交通規則。科技執法設置正式執法前會再發布訊息告知，期望透過執法手段，教育駕駛人正確的行車觀念，進而降低事故風險。