今年年初，NC釋出了正在開發的5款新IP遊戲，其中首次公諸於世的《Project M》正式預告片於6月7日公開。《Project M》為以劇情為核心的「互動電影」類型遊戲，NC試圖開拓新類型遊戲受到玩家的期待。今(27)日《Project M》總監PD Chasun Rhee介紹了《Project M》的開發方向和互動電影遊戲的前景，下面讓我們來了解一下。

開拓新的可能性

Q：本次預告片比2月首次公開的宣傳影片增進了很多部分，請問《Project M》目前的開發進度為何。

PD Chasun Rhee：當初第一次公開《Project M》時，我們是使用Proto-Type素材。因爲是正在開發中的遊戲，其進度每一天都有變化，尤其畫面和導演方面變化很多，今天比昨天好，明天比今天進步。

《Project M》PD Chasun Rhee

現在已經進入了比最初版本進一步的「核心製作（Core Production）」階段。核心製作是量產化的前一階段，是讓遊戲功能方面更加完善的過程。因此，當6月公開正式預告片時，已經有進一步進展，可以給玩家展現實際遊戲畫面。

劇情方面，已經完成了整體情節和大型事件部分，現在正處於整理遊戲相關具體設計和細緻的階段。

Q：NC的全新類型，脫離MMORPG的遊戲《Project M》含著什麽意義？

PD Chasun Rhee：就是新的挑戰。由於一直以來NC都以MMORPG爲主開發遊戲，所以開拓新類型的每個過程都很新鮮。建立組織、開發過程等，從製作遊戲的初步過程開始，符合互動電影遊戲的劇情製作方式和檢驗方式等，都需要重新設定。

此外，爲了實現符合互動電影遊戲的真實畫面，引進了新的技術。雖然開發過程中遇過很多困難，但是我期待克服這些困難，誕生出全新精彩的遊戲，NC能更進一步發展。

《Project M》PD Chasun Rhee

Q：剛才提出「爲了實現真實畫面，引進新的技術」，請介紹《Project M》是在什麽環境下製作。

PD Chasun Rhee：《Project M》是以現代為背景的遊戲，所以爲了實現如真實般的影片，使用Unreal Engine 5引擎製作，也積極使用Unreal Engine 5引擎的全新功能-「Nanite」(註1)虛擬化微多邊形幾何和「Lumen」(註2)全動態全域光照，反射核心技術，打造出更加細緻的逼真的畫面。

此外，也使用「MetaHuman Creator」(註3)、臉部掃描（Face Scan）、動作捕捉（Motion Capture）、3D背景掃描等技術，爲了快速實現高品質的畫面，持續研究如何提升工作效率。

Unreal Engine 5 引擎功能「Lumen」和「Virtual Shadow」使用比較

Unreal Engine 5 引擎功能「Lumen」和「Virtual Shadow」使用比較

Q：玩家高度關注互動電影類型，透過該類型想要展示的《Project M》的核心點是什麽？

PD Chasun Rhee：因爲是互動電影類型，還是以劇情和遊戲特性為重點，再加上遊玩本身為《Project M》的主要核心之一。互動電影遊戲的劇情，根據玩家在某個分歧點決定如何，劇情的走向會發生變化。《Project M》的基本方向也一樣，但是其分歧點不在於劇情的本身，而是在於玩家遊玩過程中出現的形式。也就是説，雖然最後得出同樣的結局，但是根據玩家做出的選擇，會有不同的遊戲體驗。透過這種方式，每個玩家在遊戲中都可以有不同的感受。爲了實現嶄新的畫面、照明和音響，能夠給玩家新的體驗，我們正在嘗試各種表現方式。

在《Project M》使用的各種元素和製作過程等詳細的消息未來將透過「NCing」持續公開下去。

分析預告片

Q：在已公開的預告片上中，看似以主角家人為中心的令人心痛的故事，《Project M》到底描述了什麽樣的故事？

PD Chasun Rhee：《Project M》以現代韓國為背景，也就是説，我們日常中都可以看到的，目前這個時間、空間為背景。從預告片中可看到，遊戲講述有關家人的故事，但是因爲目前還在開發中，且互動電影類型特殊性的關係，現在無法公開很多内容，請體諒。

Q：透過本次預告片，主要想要展示的是什麽部分？

PD Chasun Rhee：劇情的伏筆和如真實般的表現能力，還有導演能力。其實整個部分都是想展示的部分。（微笑）

首先劇情方面來講，這次預告片的劇本都是實際遊戲的劇本，也包含了實際故事的情節。當然，因爲預告片内容比較短，很難推測全部的内容，但是我們希望大家看完預告片後能多多想象。

其次，爲了實現如真實般的表現，費了很多心思。打造像「真實」的畫面，不僅需要建模，也需要結合以建模為基礎的自然照明、動畫等，才能感覺到真實。爲了實現真實的畫面，我們製作人非常辛苦，常常連製作一個場面需經過許多意見和修改。

最後，爲了讓玩家可以更加投入遊戲的劇情和場面，包括攝影機的角度、照明等，在導演方面嘔心瀝血。預告片上可看到的各種場所，是都設定成不同色感的。

按照場面設定 High angle、Dutch angle 等不同角度效果

按照場面設定 High angle、Dutch angle 等不同角度效果

按照場面設定 High angle、Dutch angle 等不同角度效果

Q：提到在預告片的導演上嘔心瀝血，請詳細説明一下是什麽部分。

PD Chasun Rhee：在製作預告片中一個女生回頭看正面的動作，比想象中還要困難。因爲是特寫場面，且動作捕捉為基礎的操作，肩膀和頭部的動作等，每個部分都需要做出自然的動作。

《Project M》預告片女主角回頭動作

骰子也是，最初製作時因爲質感太光滑，沒有使用過的感覺，經過修改之後，卻變成像腐蝕一樣太老舊的感覺。經過多次修改，最終完成了質感合適的骰子。

《Project M》預告片中質感精細的骰子

在影片中交叉顯示主角被威脅的場所，是爲了給予不同的空間感，設定不同色感。主角的房間為藍色系的色彩，無人的醫院走廊為能夠感到恐怖的綠色系色彩。

《Project M》按照空間設定不同色感

隨著將Unreal Engine 4改成5，照明方式也有所改變。光線微弱的黑暗處和光線較強的明亮之處都需要不同照明設定，若要優化畫面，就會產生顆粒或需要降低影格率，所以較難找到適合的程度。

遊戲按鍵上也有著數不盡的煩惱。《Project M》因爲有許多場面和移動，所以出現遊戲按鍵時，要能夠看得清楚，也不能擋住玩家的視野。由於以真實爲基礎的畫面，色調和色感都與幻想類型遊戲不同，所以很難搭配，但還是試圖體現數位的感覺。

《Project M》遊戲按鍵呈現

若要更了解製作本次預告片開發者所經歷的詳細内容，請參考「NCing」製作的「Dev Talks」。

透過「Dev Talk」可以進一步瞭解預告片背後的開發者故事。

Q：除了 Dev talks 以外，想知道未來透過NCing釋出的影片。

PD Chasun Rhee：Dev talks以外，還有「CCG(Comment Come & Go)」影片。CCG主要内容為回答玩家看到預告片後想知道的部分，希望大家一起欣賞這兩部影片。實際開發的過程和劇情也打算透過「NCing」公開，請持續支持與關注。

CCG

Q：最後，爲了等待《Project M》的玩家，請説一句未來抱負和計劃。

PD Chasun Rhee：雖然遊戲上市之路還很遙遠，但目前正在很努力製作中，《Project M》的開發者都會盡全力開發，剩下的時間希望各位與我們「一起」到最後。

(註1)Nanite：Unreal Engine 5引擎功能之一，可及時製作高品質場景。

(註2)Lumen：Unreal Engine 5引擎功能之一，透過及時動態全域照明效果，體現一天的及時變化，可打造影子、夕陽等場景。搭配Nanite系統，可做出像真實照片一樣的場景效果。

(註3)MetaHuman Creator：Unreal Engine 5引擎的數位角色製作工具。使用掃描真實人類的數據和樣品，可以迅速製作逼真的角色。