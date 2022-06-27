今年年初，NC釋出了正在開發的5款新IP遊戲，其中首次公諸於世的《Project M》正式預告片於6月7日公開。《Project M》為以劇情為核心的「互動電影」類型遊戲，NC試圖開拓新類型遊戲受到玩家的期待。今(27)日《Project M》總監PD Chasun Rhee介紹了《Project M》的開發方向和互動電影遊戲的前景，下面讓我們來了解一下。

開拓新的可能性

Q：本次預告片比2月首次公開的宣傳影片增進了很多部分，請問《Project M》目前的開發進度為何。

PD Chasun Rhee：當初第一次公開《Project M》時，我們是使用Proto-Type素材。因爲是正在開發中的遊戲，其進度每一天都有變化，尤其畫面和導演方面變化很多，今天比昨天好，明天比今天進步。

《Project M》PD Chasun Rhee
《Project M》PD Chasun Rhee

現在已經進入了比最初版本進一步的「核心製作（Core Production）」階段。核心製作是量產化的前一階段，是讓遊戲功能方面更加完善的過程。因此，當6月公開正式預告片時，已經有進一步進展，可以給玩家展現實際遊戲畫面。

劇情方面，已經完成了整體情節和大型事件部分，現在正處於整理遊戲相關具體設計和細緻的階段。

Q：NC的全新類型，脫離MMORPG的遊戲《Project M》含著什麽意義？

PD Chasun Rhee：就是新的挑戰。由於一直以來NC都以MMORPG爲主開發遊戲，所以開拓新類型的每個過程都很新鮮。建立組織、開發過程等，從製作遊戲的初步過程開始，符合互動電影遊戲的劇情製作方式和檢驗方式等，都需要重新設定。

此外，爲了實現符合互動電影遊戲的真實畫面，引進了新的技術。雖然開發過程中遇過很多困難，但是我期待克服這些困難，誕生出全新精彩的遊戲，NC能更進一步發展。

《Project M》PD Chasun Rhee
《Project M》PD Chasun Rhee

Q：剛才提出「爲了實現真實畫面，引進新的技術」，請介紹《Project M》是在什麽環境下製作。

PD Chasun Rhee：《Project M》是以現代為背景的遊戲，所以爲了實現如真實般的影片，使用Unreal Engine 5引擎製作，也積極使用Unreal Engine 5引擎的全新功能-「Nanite」(註1)虛擬化微多邊形幾何和「Lumen」(註2)全動態全域光照，反射核心技術，打造出更加細緻的逼真的畫面。

此外，也使用「MetaHuman Creator」(註3)、臉部掃描（Face Scan）、動作捕捉（Motion Capture）、3D背景掃描等技術，爲了快速實現高品質的畫面，持續研究如何提升工作效率。

Unreal Engine 5 引擎功能「Lumen」和「Virtual Shadow」使用比較
Unreal Engine 5 引擎功能「Lumen」和「Virtual Shadow」使用比較
Unreal Engine 5 引擎功能「Lumen」和「Virtual Shadow」使用比較
Unreal Engine 5 引擎功能「Lumen」和「Virtual Shadow」使用比較

Q：玩家高度關注互動電影類型，透過該類型想要展示的《Project M》的核心點是什麽？

PD Chasun Rhee：因爲是互動電影類型，還是以劇情和遊戲特性為重點，再加上遊玩本身為《Project M》的主要核心之一。互動電影遊戲的劇情，根據玩家在某個分歧點決定如何，劇情的走向會發生變化。《Project M》的基本方向也一樣，但是其分歧點不在於劇情的本身，而是在於玩家遊玩過程中出現的形式。也就是説，雖然最後得出同樣的結局，但是根據玩家做出的選擇，會有不同的遊戲體驗。透過這種方式，每個玩家在遊戲中都可以有不同的感受。爲了實現嶄新的畫面、照明和音響，能夠給玩家新的體驗，我們正在嘗試各種表現方式。

在《Project M》使用的各種元素和製作過程等詳細的消息未來將透過「NCing」持續公開下去。

分析預告片

Q：在已公開的預告片上中，看似以主角家人為中心的令人心痛的故事，《Project M》到底描述了什麽樣的故事？

PD Chasun Rhee：《Project M》以現代韓國為背景，也就是説，我們日常中都可以看到的，目前這個時間、空間為背景。從預告片中可看到，遊戲講述有關家人的故事，但是因爲目前還在開發中，且互動電影類型特殊性的關係，現在無法公開很多内容，請體諒。

Q：透過本次預告片，主要想要展示的是什麽部分？

PD Chasun Rhee：劇情的伏筆和如真實般的表現能力，還有導演能力。其實整個部分都是想展示的部分。（微笑）

首先劇情方面來講，這次預告片的劇本都是實際遊戲的劇本，也包含了實際故事的情節。當然，因爲預告片内容比較短，很難推測全部的内容，但是我們希望大家看完預告片後能多多想象。

其次，爲了實現如真實般的表現，費了很多心思。打造像「真實」的畫面，不僅需要建模，也需要結合以建模為基礎的自然照明、動畫等，才能感覺到真實。爲了實現真實的畫面，我們製作人非常辛苦，常常連製作一個場面需經過許多意見和修改。

最後，爲了讓玩家可以更加投入遊戲的劇情和場面，包括攝影機的角度、照明等，在導演方面嘔心瀝血。預告片上可看到的各種場所，是都設定成不同色感的。

按照場面設定 High angle、Dutch angle 等不同角度效果
按照場面設定 High angle、Dutch angle 等不同角度效果
按照場面設定 High angle、Dutch angle 等不同角度效果
按照場面設定 High angle、Dutch angle 等不同角度效果
按照場面設定 High angle、Dutch angle 等不同角度效果
按照場面設定 High angle、Dutch angle 等不同角度效果

Q：提到在預告片的導演上嘔心瀝血，請詳細説明一下是什麽部分。

PD Chasun Rhee：在製作預告片中一個女生回頭看正面的動作，比想象中還要困難。因爲是特寫場面，且動作捕捉為基礎的操作，肩膀和頭部的動作等，每個部分都需要做出自然的動作。

《Project M》預告片女主角回頭動作
《Project M》預告片女主角回頭動作

骰子也是，最初製作時因爲質感太光滑，沒有使用過的感覺，經過修改之後，卻變成像腐蝕一樣太老舊的感覺。經過多次修改，最終完成了質感合適的骰子。

《Project M》預告片中質感精細的骰子
《Project M》預告片中質感精細的骰子

在影片中交叉顯示主角被威脅的場所，是爲了給予不同的空間感，設定不同色感。主角的房間為藍色系的色彩，無人的醫院走廊為能夠感到恐怖的綠色系色彩。

《Project M》按照空間設定不同色感
《Project M》按照空間設定不同色感

隨著將Unreal Engine 4改成5，照明方式也有所改變。光線微弱的黑暗處和光線較強的明亮之處都需要不同照明設定，若要優化畫面，就會產生顆粒或需要降低影格率，所以較難找到適合的程度。

遊戲按鍵上也有著數不盡的煩惱。《Project M》因爲有許多場面和移動，所以出現遊戲按鍵時，要能夠看得清楚，也不能擋住玩家的視野。由於以真實爲基礎的畫面，色調和色感都與幻想類型遊戲不同，所以很難搭配，但還是試圖體現數位的感覺。

《Project M》遊戲按鍵呈現
《Project M》遊戲按鍵呈現

若要更了解製作本次預告片開發者所經歷的詳細内容，請參考「NCing」製作的「Dev Talks」。

透過「Dev Talk」可以進一步瞭解預告片背後的開發者故事。

Q：除了 Dev talks 以外，想知道未來透過NCing釋出的影片。

PD Chasun Rhee：Dev talks以外，還有「CCG(Comment Come & Go)」影片。CCG主要内容為回答玩家看到預告片後想知道的部分，希望大家一起欣賞這兩部影片。實際開發的過程和劇情也打算透過「NCing」公開，請持續支持與關注。

CCG

Q：最後，爲了等待《Project M》的玩家，請説一句未來抱負和計劃。

PD Chasun Rhee：雖然遊戲上市之路還很遙遠，但目前正在很努力製作中，《Project M》的開發者都會盡全力開發，剩下的時間希望各位與我們「一起」到最後。

(註1)Nanite：Unreal Engine 5引擎功能之一，可及時製作高品質場景。

(註2)Lumen：Unreal Engine 5引擎功能之一，透過及時動態全域照明效果，體現一天的及時變化，可打造影子、夕陽等場景。搭配Nanite系統，可做出像真實照片一樣的場景效果。

(註3)MetaHuman Creator：Unreal Engine 5引擎的數位角色製作工具。使用掃描真實人類的數據和樣品，可以迅速製作逼真的角色。

展碁獨家引進... Golden Concept概念店 開幕
萊茵能源攜亞泥推竹風風場
《電腦設備》捷波緩步填息 切入開發AI智能多功能嬰兒監視器
#Project #NC #互動電影 #遊戲 #開發