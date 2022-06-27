中國的政經強勢崛起，中國的「精神文明」如何找到自身定位，正逐漸成為當代中國需要思考的議題。大陸復旦大學中國研究院院長張維為教授表示，通過網絡等手段，中國的年輕一代很可能將開啟一場中國文化的「文藝復興」。但這種精神文明的自信並非是「排外」，而是能客觀、理性，實事求是的「平視」外部世界。

去年大陸兩會期間，中國國家主席習近平拋出「中國已經可以平視這個世界了」。當時這樣的說法引發不少討論，普遍認為習的「平視」更多來自於當代中國強勁的政經實力，然而在「精神文明」上是否也找到相應定位，可能是接下來更重要的課題。

張維為日前在《這就是中國》的電視欄目中，就中國人如何「從精神上站立起來」，提出相關看法。

張維為指出，西方對中國的話語滲透和文化滲透，最常用的一個方法，就是透過各種交流或各種獎項，把某種「審美標準」灌輸給中國的知識精英，又透過被西化的知識精英來壟斷中國的審美標準，乃至中國人文、藝術、社會科學方面的標準，從而實現西方對中國的某種「文化規訓」和「意識形態霸權」。

他稱，國際化本身是一個工具性的東西，它要因時而變；要不要國際化、國際化多少，是要與時俱進的。但是有一些人就把它當成一種抽象的教條，甚至當成某種「政治正確」。這些現象反映的都是這種精神上的不自信，精神上沒有站起來的現象。

張維為認為，當大陸很多主流文化界人士還在討論「即使走出去了，為什麼也出不了圈」之類問題的時候，中國的年輕一代已經通過網絡等媒介直接沖向世界，由中國年輕人推動的網路文學、短影音等面向已經異軍突起，表現出巨大文化自信。

他直言，「我有一種預感，中國的年輕一代，以他們今天的眼界、三觀和才華，有可能通過互聯網等手段，開啟一場源於中國文化的，震撼這個世界的文藝復興。」

而談及「精神自信」，張維為則提醒，今天中國自信一定是不排外的；實際上，講自信，平視對方、平視外部世界，平視最大的好處就是能夠理性地、客觀地看對方，更加實事求是。復旦大學中國研究院副院長范勇鵬也說，自信絕對不意味著不去學習別人的東西了、關上大門。