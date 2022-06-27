國內今天新增205例中重症個案、死亡個案91例。死亡個案年齡介於30多歲到90歲以上，其中一名30多歲女性曾接種1劑疫苗，因疾病需長期照護，雖已使用口服抗病毒藥莫納皮拉韋，仍在發病4天後病逝。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增205例中重症個案，分別為120例中症、85例重症，無特殊重症個案。指揮中心截至26日統計，國內共358萬4401例本土個案，其中1萬5086例中重症、5492名死亡。
死亡個案新增91例，其中86人有癌症等重大疾病或慢性病史，59人未打滿3劑疫苗，51人年齡超過80歲。羅一鈞說明，死亡個案包括一名30多歲女性，曾接種1劑疫苗，本身有神經系統疾病需長期照護，6月20日發燒、咳嗽至醫院就醫，採檢PCR陽性，隔日使用莫納皮拉韋治療，住院期間仍因心肺衰竭過世，6月23日死亡，死因為心肺衰竭及新冠確診。
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