桃園市一名80歲的賴姓老翁，26日下午欲搭計程車到蘆竹區的中興路拜訪朋友，但老翁疑似與司機溝通有誤，司機將老翁載至大園區中興路二段後便請他下車，老翁徬徨無助在街頭徘徊，大園警方接獲民眾報案後到場協助，並通知老翁的家屬前來將其接返家，結束老翁的驚魂記。

大園警分局埔心派出所於26日15時許接獲民眾報案，在中興路二段上有一名老翁在路邊徘徊，請警方前往提供協助。巡佐許浩哲、警員黎競中獲報後立即到場關心，但老翁年事已高，又在大熱天裡行走許久，導致體力不支、說話不清楚，員警便先將他帶返所休息。

老翁精神回復後向警方表示，他當時搭乘計程車要去蘆竹區的中興路找朋友，但他不記得朋友住處的正確地址，司機在附近繞了幾圈後，便在大園區中興路二段請他下車，他對於當地環境完全不熟悉，不知該如何是好，只能在附近徘徊找人求助。

員警得知後隨即通知老翁的家屬前來將人帶回，順利化解老翁的危機，老翁及家屬對於警方的熱心協助，深深表示感謝。