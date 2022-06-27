新北市長侯友宜化身學生坐在教室內，體驗智慧教室，還用聲控方式開關教室內電燈，科技感十足。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今赴永和頂溪國小，參與「未來智慧學校」的啟動儀式，並化身學生坐在教室內，體驗智慧教室，還用聲控方式開關教室內電燈，科技感十足，現場與會人士發出一陣驚呼，這樣的智慧教室新北今年將建置3千間，預計115學年度就能達成1萬6百間目標。

侯友宜說，「智能城市」是新北市施政目標，111學年度起以現行國中小校務行政為基礎打造「新北校務雲」，向下延伸建置幼兒園，並向上擴充銜接高中職校務行政。

新北教育局說，透過新北校園通APP，隨時隨地都能透過手機操作，免除紙本限制，使用學費繳費、課表查詢、學業成績、缺曠紀錄、獎懲紀錄、社團活動、學習歷程以及教育放送台等多項功能，例如學生到健康中心掛號，受傷情況就能按程度回報給家長。

另外，新北首創的線上高中職打卡系統也將於9月啟用，屆時學生可直接利用校園通APP打卡，父母親也能直接幫學生在線上請假，免除紙本申請流程。

新北教育局指出，新北市2020年已完成校校有智慧教室，預計115學年度前，達成國中、小「班班有智慧教室」，初估1萬6百間，每間智慧教室配有平板電腦、數位黑板、無線投影、多點觸控、班級經營系統和即時上網等功能。

教育局長張明文說，今年共建置3千間智慧教室，全市3萬名教師陸續會在113學年度前通過智慧學習認證。他認為，智慧學校將是新北市每所學校未來樣態，市府將從智慧教室建置、智慧教師認證及打造校務雲等面向，引領各校轉型成為智慧校園，也期盼能藉由這樣的方式，加強偏遠學生的線上學習，彌補城鄉數位落差。