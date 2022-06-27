集保結算所今（27）日推出全新「集保i查詢平台」，投資人可透過電腦、手機、平板以電子郵件連結或登入，即時接收票券成交單據等資訊，減少實體接觸風險，達到零接觸、零落地、零紙本、高效率的數位服務，協助票券市場完成成交單據電子化遞送的最後一哩路。

隨著後疫情時代來臨，數位金融服務早已進入大眾生活，以人為本的新金融生態圈及嶄新的零接觸服務已逐漸成為日常。集保結算所董事長朱漢強表示，集保結算所配合票券公會需求，持續以金融科技及創新思維打造票券市場優質數位化環境。

朱漢強指出，集保結算所自商業本票（CP2）無實體化以來，陸續推出初級市場發行e鍵完成、次級市場票券商與保管機構間法人對帳、票券商間成交單據電子化及票券市場管理資訊（CRM）等服務，具體實踐環境永續、社會參與、公司治理（ESG）行動方案。

票券公會票券業務委員會主委、兆豐票券總經理蔡燿光指出，隨著市場透過商業本票融資的需求越來越高，為提供更有效率的服務，票券公會與集保結算所共同推動初級、次級市場交易文件數位化服務，期望投資人可多加使用，共同打造低碳高效的金融環境。