桃園市一名72歲邱姓老婦人，24日中午聽聞老伴生病住院一時心急，竟趁家人不注意，想要獨自前往醫院探視，沒想到就此失蹤，所幸27日上午被巡邏員警發現獨自倒臥在水廠路一處工廠前，員警即時伸出援手，才得以讓老婦人平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住平鎮區民族路三段患有失智症的邱姓老婦人，24日中午聽聞老伴生病住院，趁著家人不注意，想要前往醫院探視老伴，老婦人的孫女發現祖母不在，趕緊動員家人們外出找尋，無奈苦尋未果，老婦人的家人也焦急地至派出所報案失蹤，希望警方能協助尋回老婦人。

幸好宋屋派出所員警蕭浥家及林柏翰巡邏經過平鎮區水廠路時，眼尖的員警發現工廠前躺著一位老婦人，員警立即上前關心，員警見老婦人臉色發白，疑似體力透支，而且有輕微脫水的狀況，於是先將老婦人暫時帶回派出所安置，並提供飲水及熱食讓老婦人補充體力，稍作休息。

老婦人雖然有點失智，所幸還能講出自己的姓名，員警利用警用系統比對查詢，順利聯繫上老婦人的家人。老婦人的家人接到電話趕到派出所，頻頻向警方道謝，並表示母親已離家失蹤將近3日，全家都非常著急，幸好這次遇上熱心的員警，才能讓母親平安返家。