Omicron變異株亞型BA.4、BA.5來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今天宣布，本周再驗出61例BA.4、BA.5，來源國以美國、法國、德國、新加坡較多。醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周共檢驗120例境外移入個案，其中半數以上都是新變異株。

羅一鈞說明，過去一周共檢驗120例境外移入個案，其中61例基因定序為BA.4、BA.5，達半數以上，其中53例是BA.5，僅8例為BA.4；入境日介於6月10日至18日，來源國以美國16例最多，其次為法國7例、德國6例、新加坡6例。

指揮中心統計，目前國內共驗出107例BA.5、19例BA.4，總共126例，皆為境外移入個案。本土方面，今年5月以來持續監測，目前尚未發現BA.4、BA.5個案，仍以BA.2為主流。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及53株Omicron BA.5，個案分別為40例男性、21例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，入境日介於今(2022)年6月10日至6月18日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(3例)，新加坡(2例)，法國、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(13例)，德國及法國(各6例)，新加坡(4例)，英國(3例)，泰國、土耳其、丹麥(各2例)，西班牙、馬來西亞、日本、韓國、波蘭、奈及利亞、印尼、荷蘭、印度、比利時、挪威、沙烏地阿拉伯、肯亞、阿拉伯聯合大公國(各1例)，另1例感染國家調查中。

指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月22日資料指出，目前已有約60個國家分別檢出BA.4及BA.5，全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加，且已導致部分國家住院數增加。

指揮中心進一步表示，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙、以色列疫情快速回升，英國、法國、新加坡近期疫情回溫均評估與BA.4及BA.5傳播有關，澳門近期亦爆發BA.5疫情；其他鄰近國家中紐西蘭、澳洲、韓國、日本及印尼均有社區感染病例，其中紐澳評估未來可能成為該國主流株。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。接種 COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。