市議員吳顯森及社會局長彭懷真、大雅區長李修齊等，前往關心長輩使用情形。（市議員吳顯森服務處提供）

老人家開心豎起大拇指稱讚，認為有無障礙電梯，不用再辛苦爬樓梯，輕鬆上下樓層。（市議員吳顯森服務處提供）

「家有一老、如有一寶！」台中市大雅區西寶里長寶會館設在3樓，長輩聚會活動需上下40個階梯，折磨腳力退化的老人家，曾被媒體評為「腦殘建設」。市議員吳顯森指出，經爭取社會局投入445萬元增設無障礙電梯，目前完工啟用，許多長輩乘坐電梯輕鬆上下樓，參加聚會聯誼更為踴躍。

西寶里長劉孝民表示，西寶里長寶會有300多名會員，最年長80多歲，平時會員前往位於活動中心3樓的會館唱歌聯誼，每月第一周周日下午參加月例會，每三個月召開一次理監事會議。

劉孝民指出，早年活動中心興建時未設計無障礙電梯，因長寶會館設在3樓，上下樓層必須挑戰40個階梯及5公尺迴轉道，非常不方便；對於腳力不好的老人家很折磨，部分長輩覺得不友善，逐漸減少出席活動。

市議員吳顯森接獲里長劉孝民反映，向爭取社會局445萬元經費，增設無障礙電梯，由大雅區公所辦理變更設計及施作電梯井、升降設備等，一併施作1樓採光罩，歷經7個月施工，目前已通過驗收，並取得使用執照。

西寶里活動中心無障礙電梯完工啟用，市議員吳顯森及社會局長彭懷真、大雅區長李修齊前往關心長輩使用情形。老人家開心豎起大拇指稱讚「有無障礙電梯，不用再辛苦爬樓梯，輕鬆上下樓層，會更常來聚會聯誼。」

吳顯森強調，感謝社會局增設無障礙電梯，西寶里活動中心使用多年，內部空間、設施陳舊，部分牆面漏水、壁癌嚴重，現場即再爭取防水及修繕工程。社會局長彭懷真允諾將籌措經費，以優化社區活動空間促進各項活動推展。