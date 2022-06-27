金寶(2312)今股東會通過董事改選，新任8位董事及3位獨立董事，金寶前總經理沈軾榮退出董事會，公司派順利拿下7席董事及3席獨董席次，8席董事中，僅1席由沈軾榮陣營提名的台榮代表人洪永城拿下。

3席獨董分別為：謝發達，黃志鵬，吳琮璠。而8席董事有：1.合寶投資股份有限公司代表人許勝雄，鵬寶科技股份有限公司代表人陳威昌，台榮實業廠股份有限公司代表人洪永城，柯長崎，何美玥，許介成及瑞信興業代表人陳信佐，邱平和。

金寶董事長許勝雄說，全世界環境嚴苛，包括經濟、產業、政治和兩岸關係。任何一個人都不應該浪費無謂的資源，大家要對企業給予更大的關心，讓人生產生更大的價值和意義，如果一直在原地打轉，所有人都轉不出去，社會就沒有往前的動能。

許勝雄強調，金寶團隊投入很多心力增加客戶、增強現有產品獲利，金寶在泰國原來有9座工廠，另外3座新工廠去年底陸續投產，未來將加強投資，希望2年後可以再增加3座新工廠。金寶也會加大在菲律賓投資與擴廠，未來會繼續透過全球布局，包括在中國、菲律賓、泰國、美國、墨西哥、巴西等地，配合客戶在全球供應體系的需求。