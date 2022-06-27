雲朗觀光集團為搶攻企業尾牙與春酒商機，今（27）日同步啟動尾牙、春酒無條件取消政策，凡預訂明年4月30日前的尾牙、春酒等，至辦理的前10天，不須任何理由可無條件退還全數訂金，目標在疫情下將宴會廳場地的利用率推升至逾8成。

雲朗6月針對旗下10處宴會場地破天荒祭出「舉辦10天前可無條件退還全數訂金」措施，帶動婚宴接單力道成長5倍，使下半年婚宴市場止跌回升，更有許多企業公司行號希望尾牙春酒專案也能比照辦理，其中更不乏30～50桌者的大型企業活動。

由於市場反應熱烈，雲朗對此趁勝追擊，將尾牙春酒的定型化契約也調整為10天前能全額退費的版本，除了保障企業辦理活動權益，也能刺激更多平日尾牙春酒活動，預期將能帶動超過300場的春酒尾牙活動。

雲朗表示，旗下台北君品、淡水嘉盧、新莊頤品、新莊頤璽會館、新莊翰品、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、嘉義兆品、高雄翰品及高雄頤品等10處場地，即日起預訂至明年4月30日前的企業尾牙春酒活動，至辦理的前10天不須任何理由，可無條件退還100％訂金。