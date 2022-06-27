電價費率在今(27)日拍板定案，其中用電大戶平均漲幅達8.4%，其實除了台灣外，全球電價都在漲，包括日本、新加坡、印度、美國、澳洲等國家皆陸續調漲電價，歐洲多個國家也面臨電價上漲的問題，因俄烏戰爭引爆能源危機，在天然氣價格飆漲情況下，加上熱浪提前報到，各地出現異常氣溫，都加劇了調漲電費的趨勢。以法國上周電價為例，每兆瓦時來到383.14歐元，比前一周暴漲超過64%。

根據《華爾街見聞》報導，最近歐洲多個國家氣溫都超過攝氏38度，歐洲如今面臨嚴重能源問題，除了德國、義大利風力發電量銳減，為許多歐洲國家供電的法國核能電廠也供應不足，加上俄羅斯減少天然氣供應等多種因素，造成此一趨勢。

報導稱，因能源供應緊縮，導致歐洲發電成本不斷飆升，雪上加霜的是，歐盟的零碳排放政策更讓目前歐洲的能源危機越演越烈。

舉例來說，法國上周電價來到每兆瓦時383.14 歐元，比前一周上漲64%以上相當驚人；另一國家英國，則從4月起將國內能源價格上限提高54％，創下史上最大漲幅，預估英國一般家庭未來一年電費將增加700英鎊（折合約新台幣2.6萬元）左右，全國總計將有2200萬戶家庭受到影響；另根據Verivox統計，德國供應商一年內將電價翻漲了三倍。

德國副總理兼經濟部長羅伯特哈貝克表示，該國正在增加煤炭發電量，以避免更嚴重的能源危機。俄國則宣稱因西方制裁阻礙維修，導致供應速度減緩，其中德國天然氣供給重要管道北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1），目前僅以4成輸送量運作。