今年的溫網在賽前做出幾項性別平權的變革，他們上月宣布廢除1884年以來的傳統，拔除所有女子冠軍選手的「夫人／小姐」稱謂。例如去年女單冠軍巴蒂（Ashleigh Barty），原先在榮譽榜上寫做「Miss A. Barty」，改革之後「巴蒂小姐」現在就只是巴蒂，和男子選手「N. Djokovic」的稱謂沒有分別。

全英草地網球俱樂部也打算移除女子選手的夫姓，例如「網壇性別之戰」的女主角比利珍金（Billie Jean King），她的姓氏其實是來自前夫Larry King，以後她不再是金，也不是夫人或小姐了。

一些女選手得益於這項變革，例如傳奇女將艾芙特（Chris Evert）最後一次在溫網奪冠是1981年，她的名字被寫成J.M. Lloyd夫人，然而她在1987年與丈夫John Lloyd離婚，榮譽榜上的稱謂早就該改掉。至於在球場上，裁判2019年開始就已廢除了對選手的性別稱謂。

除此之外，全英俱樂部也在細節做出改進，他們上屆開始就停止給予男女選手不同顏色的毛巾，以後大家都用一樣的毛巾。本屆他們又在溫網增添「性別中立廁所」，以後大家也可以用同一間廁所了。男女賽事的名稱暫時不會調整，男子比賽仍稱為「紳士們的Gentlemen's」，女子比賽稱為「女士們的Ladies」。