陽明（2609）因股價跌深，今（27）日除息20元（參考價78.3元），展開強勢填息行情，一早亮燈漲停並鎖死到底，至近1點時，成交量已逾10萬張，且有超過2.5萬張買單高掛；陽明優良填息示範，推升長榮（2603）、萬海（2615）及台驊投控（2636）等股價齊拉漲停。

陽明今天漲停抵86.1元、大漲7.8元，以除息20元來算，即使今天攻上漲停，但填息幅度僅有約39％，未來除非持續大漲，才有望完全填息；而陽明填息的強勢表現，讓市場對即將於29日（本周三）除息18元的長榮，也寄予填息的厚望。

在貨櫃三雄及台驊投控齊步拉漲停的帶動下，航運業類股指數今天大漲約3.3％，成交值占比也維持在二成以上的熱絡量能。除了上述4檔個股飆漲停外，上市的航運股包括慧洋-KY、四維航、建新國際等都大漲7％以上，還有台航、中航、榮運、裕民、中櫃、新興等，都漲逾半根漲停。