新北市新店區公所自107年導入「企業防災」概念，建立公、私協力合作防災關係，將民間能量納入防救災資源，今年大新店有線電視、新唐城有線電視及旺英衛教基金會也加入行列，各方今（27）日正式簽署企業防災合作備忘錄，盼加強防救災能量。

新店區公所表示，大新店與新唐城有線電視長期關注社區發展議題，也熱心參與地方公益，此次加入企業防災計畫，運用最新視訊科技，協助公部門有效提升水域安全防護，而旺英衛教基金會長期致力於緊急救護教育推廣，對防災基礎扎根工作幫助很大。

新店區長朱思戎說，非常感謝近年企業防災夥伴陸續加入企業防災行列，在新店區災害防救事務投入心力，無論是裕隆集團支援疏散車輛、白金花園酒店提供戶外收容食品物資、技嘉科技捐贈通訊及緊急發電機設備、康宜庭生活藥局提供健康醫藥相關諮詢服務，以及合環建設熱心捐款本市愛心大平台，再加上今天大新店與新唐城有線電視，以及旺英衛教基金會的投入，都能讓新店區的防災後盾不斷充實。