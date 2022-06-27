台中一名女子去年5月晚間獨自走在路上，遭到蔡姓遛鳥俠尾隨，蔡男發現女子欲逃跑，竟追上前將其壓倒在地，強行猥褻得逞，女子也因為被壓倒在地而身體多處瘀青與流血。台中地院審結，依強制猥褻罪，判蔡男8月徒刑。可上訴。

判決書指出，台中一名蔡姓男子2021年5月某日晚間9時許，見一名女子獨行在台中一處街道，便尾隨在後脫褲摸鳥，該女轉頭察覺後，一路狂奔，但蔡男追上前，將女子壓倒在地，用手壓住胸口，還揉搓女子的下體，導致該女右肘瘀青流血，右手4、5指挫傷，左上肢瘀青。

被壓倒在地的女子放聲尖叫，不斷捶打蔡男，大喊「救命」，蔡男擔心會引來路人注意，才放開女子，自己則打算逃離現場，但被熱心的路人阻攔，湊巧警方獲報後趕抵現場，一舉將蔡男逮回局內移送法辦。

台中地院審理時，蔡男坦承犯行，但辯稱其領有身心障礙手冊，國小到高中均讀特教班，因病症關係才造成「輕率的性活動」；法官認定，蔡男為智能障礙者，認知功能較弱，雖明白猥褻屬於犯罪恐會受法律制裁，但難將行為與後果內化，自控能力有限，依法給予減刑。

法官指出，蔡男僅因一己私慾，不尊重他人身體自主權利，以暴力手段強行猥褻被害人，造成被害人身心蒙上巨大陰影，酌情後依強制猥褻罪，處8月徒刑。可上訴。