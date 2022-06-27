苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗5到6月確診趨勢圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天27日新增新冠肺炎本土確診798例，其中男性394人、女性404人，年齡分布1歲以下至94歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例6萬8610人，人口占比確診率達12.81％。縣長徐耀昌表示，苗栗確診數已連續6天下降，為5月14日以來新低確診人數，但是否為假期中的採檢量及通報減少所導致之假日效應，有待觀察，不過觀察疫情發展，目前已呈現緩步下降的趨勢。

有鑑疫情仍處於廣泛社區流行，因應民眾使用家用抗原快篩試劑之需求，自7月1日起，實施第3輪家用抗原快篩試劑實名制販售，衛生局局長張蕊仙表示，將延續第二輪做法，每個販售據點每天配送份數117份，以及取消單雙號的購買限制，有需求民眾可以多加利用。

目前實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，隨到隨買，不用排隊。本縣家用抗原快篩試劑實名制販售地點有97家販售實名制健保特約藥局及轄內無販售藥局的6個衛生所，每輪每位民眾僅能購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會或苗栗縣政府衛生局官網查詢。

縣長徐耀昌叮嚀鄉親暑假馬上就要到了，國內逐步朝與病毒共存調整防疫政策，但打疫苗仍是防疫重中之選，建議民眾應完整接種疫苗，平時仍應落實戴口罩等防疫措施，如有出遊，期間如有症狀應立即快篩，陽性者盡速做好隔離措施。新冠疫情已經進入最後關鍵時刻，大家互相提醒，一起來施打疫苗提升覆蓋率及保護力，落實各項防疫措施，穩健地邁向疫後的正常生活。