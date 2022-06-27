中央流行疫情指揮官陳時中上周五解除隔離重返疫情記者會，但隨後三日均未出席，外界傳聞陳時中有望於本月底獲綠營提名參選台北市長。今天指揮中心回應，由於目前疫情穩定下降，加上衛福部還有其他業務待處理，因此部長今天仍然沒有參加記者會。

指揮中心發言人莊人祥指出，雖然陳部長沒有參加記者會，但仍然如常參加指揮中心的各項會議，記者會前也都有持續主持會議，並沒有鬆弛所有指揮官的任務。