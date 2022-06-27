曾為職籃球星的藝人哈孝遠，2018年與老婆瑄瑄(劉凡瑄)結婚，如今成為夫妻4年並育有1子，夫妻倆經常分享生活點滴，看上去幸福美滿，近日瑄瑄在節目上分享婆媳關係，表示某次夫妻倆在外面因為育兒想法不同大吵，婆婆的作法讓她非常驚訝也很感動。

瑄瑄近日作客《11點快吵店》節目，聊到婆媳私下互動，讓她想起了一次夫妻大吵的事情，透露當時在孩子教養問題上，跟老公哈孝遠意見不同，她覺得小孩2、3歲了就該要教規矩、禮貌，且應該發生事情當下就要教，但哈孝遠覺得自己是公眾人物，「他覺得在外面教小孩很丟臉、不好看」，兩人因此在外面直接大吵起來。

婆婆見他們夫妻倆大吵，只問了一句：「你們平常是誰顧小孩子比較多？」，哈孝遠聽了不開心，回說都有，婆婆聽了立刻出手打兒子，瑄瑄透露，婆婆身高有180幾公分，過去也是籃球選手，她當下打兒子，是整個人跳起來「往哈孝遠脖子這樣巴下去，就是灌籃的那種姿勢」。

婆婆打了哈孝遠後，接著開始罵人：「你在說謊什麼？明明都是瑄瑄顧比較多！育兒這種事情，你就是聽老婆的就對了」，眾人聽了也覺得婆婆超明理，瑄瑄表示，哈孝遠被媽媽打罵後去一旁冷靜，婆婆過來跟她說，當她是自己人，跟她說個秘密，就是哈孝遠小時候發過高燒，腦袋有點燒壞了，「他腦子不正常，妳多擔當一點，家醜不外揚，我只跟妳說」，讓瑄瑄聽了超感動，表示在那一刻，真心覺得婆婆將她放心上，當作自己人，沈玉琳則笑回：「沒想到現在全台灣人都知道了」。