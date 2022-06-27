花蓮果農心血屢遭猴害，花蓮縣政府與林務局合作推廣防猴電圍網防治，並祭出補助鼓勵農友設置。（羅亦晽攝）

花蓮縣山區因環境優良盛產多樣優質水果，但果實的清香卻引來不少獼猴分食，甚至破壞果園，令果農相當頭疼，因此花蓮縣政府與林務局合作推廣防猴電圍網防治，利用低電流性的放電設備，讓獼猴觸電疼痛，以不會危害其性命方式達到嚇阻效果，即起至30日止，將按面積比例提供農友4分之3的資材費補助，盼藉此保障果農心血且不危及動物生命。

花蓮果農過去為防治獼猴危害作物，以細孔塑膠紗網製成「防猴網」，卻還是遭獼猴扯壞，後來改以鞭炮、人力巡查方式嚇阻獼猴，但成效不佳，因此，林務局與花蓮縣府推動防猴電圍網防範獼後，並給予補助鼓勵農友廣泛設置。

縣府農業處長陳淑雯指出 ，防猴電圍網主要採低電流性放電，讓獼猴觸電疼痛，但不會危害性命，對人及動物都相對安全，今年防猴電圍網補助持續開辦，且經爭取後，申請時間也延至本月30日止。

陳淑雯表示，申請條件為種植釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹，或是蔬菜、豆類、薯類及稻作等，栽培農戶申請新架設電圍網農地須達0.2公頃以上且為合法使用者，將按設置面積比例補助資材費4分之3。

她補充說明，正確安全搭設防猴電圍網不僅能保護農民心血，也能阻擋山豬、山羌等野生動物，並減少民眾誤觸電網被電死的意外。不過用電仍具風險，因此政府補助的防猴電圍網，一定會要求加裝高電壓、低電流的電牧器，以達驅趕成效卻不會危及人命。

林務局表示，據委外團隊報告指出，架設400公尺的電圍網及電牧器，所需經費約10萬元，以種植柑橘類為例，扣除成本加上政府補助，約1至2年可回本，並能持續產生效能，且維護成本低，每月電費不到50元，若使用太陽能更無需電費。

縣長徐榛蔚表示，防猴電圍網是目前驅猴最有效辦法，約可確保9成作物不被猴群損害，目前花蓮農民設置意願偏低，考量全區設置電圍網經濟負擔較大，建議深受猴害的農民，初期可在補助額度下設置小範圍電圍網，待出現效果後再逐步擴大。

另外，縣府農業處30日也將在富里鄉農會羅山碾米廠二樓會議室及瑞穗鄉公所二樓會議室，各辦1場說明會，邀請林務局委託東海大學團隊實際解說防猴電圍網的原理及成效。